vor 57 Min.

Ein Maschinenring

Für Zusammenschluss von Aichach und Friedberg ist noch eine Versammlung notwendig

Nicht mehr lange, dann gibt es nur noch einen Maschinenring im Wittelsbacher Land. Lange ist relativ, denn die Gebietsreform im Jahr 1972 zum neuen Landkreis Aichach-Friedberg liegt immerhin schon 47 Jahre zurück. In wenigen Wochen wird jetzt auch die Verschmelzung der bislang eigenständigen Maschinenringe von Aichach und Friedberg abgeschlossen. Zuvor ist aber noch eine weitere Zusammenkunft erforderlich.

In Friedberg stimmten die Mitglieder bereits geschlossen für die Fusion zum Maschinen- und Betriebshilfsring Wittelsbacher Land. Am Donnerstag war jetzt Aichach an der Reihe. 102 Mitglieder sorgten im Saal in Untergriesbach (Stadt Aichach) für ein volles Haus. Von den 826 Mitgliedern hätten aber zwei Drittel zustimmen müssen, das war bei dieser Beteiligung nicht möglich. Bei der nächsten Versammlung am Donnerstag, 28. März, ist es ausreichend, wenn 75 Prozent der anwesenden Mitglieder zustimmen. Davon ist in jedem Fall auszugehen, denn im ersten Anlauf war keine einzige kritische Stimme zu diesem Vorhaben zu hören. Ende 2017 wurden in Laimering (Gemeinde Dasing) wurden die ersten Weichen in Richtung Vereinigung gestellt, die rückwirkend zum Jahresbeginn 2019 vollzogen werden soll. (cli) "Weiterer Bericht folgt

