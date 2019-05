00:33 Uhr

Ein Platz für jedes Kind

Nach dem momentanen Stand wird im September im Kindergarten in Hollenbach jedes Kind einen Platz bekommen. Das erklärte Bürgermeister Franz Xaver Ziegler in der Gemeinderatssitzung.

In Hollenbach gibt es ausreichend Kindergartenplätze im kommenden Betreuungsjahr. Dafür wird im Haus St. Ulrich Platz geschaffen. Recyclinganlage in Hausen wird geschlossen. Bauschutt soll im Container entsorgt werden

Von Johann Eibl

In den vergangenen zwei Jahrzehnten haben sich die Bestimmungen und Gesetze in vielen Bereichen verändert und nicht selten verschärft. Die Aussage gilt beispielsweise für die Recyclinganlagen von Bauschutt, für die in vielen Gemeinden die Genehmigung erlischt. In Hollenbach betrifft das die Anlage in der Gemarkung Hausen, die nur noch bis zum 29. Juli betrieben werden darf. Danach wird sie geschlossen und rekultiviert. Die Fläche wird dann komplett geräumt.

Humus in einer Höhe von einem Meter wird aufgetragen, danach entsteht dort ein Wald aus Laubbäumen. Für die Grüngutannahme gilt die Regelung in gleicher Weise. „Wir brauchen Grüngut nicht wegzuführen“, gab Theresia Isele-Juraske zu bedenken und stimmte als Einzige dagegen. Thomas Mayer und Manfred Stark fehlten in der Sitzung des Gemeinderats am Donnerstag entschuldigt.

Am 4. April fand zu dieser Angelegenheit ein Runder Tisch im Landratsamt in Aichach statt. Bürgermeister Franz Xaver Ziegler legte die wichtigsten Ergebnisse dar. Er bedankte sich zunächst bei den Leuten, die sich engagiert hatten beim Betrieb der Anlage, der reibungslos funktioniert habe.

Die wichtigste Aussage von Ziegler: In der aktuellen Form kann die Anlage nicht weiterlaufen. Die 4000 Quadratmeter große Lagerfläche müsste asphaltiert oder betoniert werden, außerdem sei eine teilweise Überdachung erforderlich. Maßnahmen, die mit massiven Kosten verbunden wären. Wollte man diese Forderungen erfüllen, so der Bürgermeister, müsste man die Gebühren künftig so erhöhen, dass sie sich in einer „lächerlichen Höhe“ befänden.

Außerdem könnte es dazu kommen, dass auf verbotene Weise Stoffe dort entsorgt werden, die mit Brisanz verbunden wären, Eternit etwa oder Teer. In dem Fall würden die Kosten für eine Entsorgung in die Höhe schnellen. An einem geeigneten Standort will die Gemeinde künftig einen Container für Bauschutt aufstellen. Ist der voll, soll er von einer Fachfirma geleert werden. Großlieferanten sollten etwa in Pfaffenzell ihr Material abladen.

Hollenbach ergeht es zurzeit so wie vielen anderen Gemeinden auch: Der Platz für die Betreuung von Kindern im Vorschulalter ist nicht ausreichend. Dass es hier Defizite gibt, war bereits bei den Bürgerversammlungen zu hören. Ebenso die Andeutung vonseiten des Bürgermeisters, er habe bereits eine passende Lösung im Blick.

In der Zwischenzeit wurden verschiedene Gebäude besichtigt, um Platz für eine weitere Gruppe zu finden. Am Ende fiel die Entscheidung auf das Haus St. Ulrich neben dem Rathaus. Dort wird der Turnraum umfunktioniert. Ob nun zunächst nur für ein Jahr oder auf Dauer, das wird bei einem Gespräch des Bürgermeisters mit dem Landratsamt geklärt.

Ein Fensterelement muss entfernt werden, dort wird eine neue Tür montiert, um an dieser Stelle einen geforderten Fluchtweg zu ermöglichen. Der Raum muss noch mit Möbeln ausgestattet werden. In diesen Tagen werden die Zusagen für die Kindergartenplätze ab September 2019 an die Eltern verschickt. „Es schaut so aus, dass wir alle Kinder nehmen können“, informierte Ziegler. Er sprach davon, dass sich der Gemeinderat noch öfter mit den Plätzen für die jüngsten Bürger in dieser Gemeinde zu befassen haben werde. Eine größere Lösung könnte man später ins Auge fassen, falls sich die Zahl der Buben und Mädchen, die im Haus des Kindes stundenweise betreut werden, auf dem derzeit hohen Niveau einpendeln sollte.

