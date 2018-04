00:37 Uhr

Ein Prosit zu Kaffee und Kuchen

Musikverein Haunswies und seine Blaskapelle Da Oa und die Andan stoßen bei der Jugend auf anhaltendes Interesse. Das wird in der Affinger Grundschule deutlich

Von Martin Golling

Die Euphorie um den Musikverein Haunswies (Affing) und seine Blaskapelle Da Oa und die Andan ist ungebremst. Mit welcher intensiv vorgelebten Begeisterung die jungen Musiker aus dem Affinger Becken ihrer vor gar nicht so langer Zeit entdeckten Leidenschaft nachgehen, macht der Schnuppertag in der Grundschule Affing deutlich.

Wer die Aula betritt, dem hallen erst einmal harte Rhythmen entgegen. Die 15-jährige Anna sitzt gerade am Schlagzeug und probiert eine schwierige Schlagfolge. Schlagzeuglehrer Robert Fischer schaut auf die fliegenden Stöcke und kann sich ein breites Grinsen nicht verkneifen, denn Anna spielt gewiss kein Schlagzeug im Orchester, ist aber trotzdem so gut drauf. Jan ist erst zehn, doch als er auf dem Drummer-Hocker Platz nimmt, schleicht sich ins Grinsen von Fischer ein bewundernder Ausdruck. „Der Jan macht das erst seit zwei Monaten. Ein Naturtalent“, sagt Fischer kopfschüttelnd.

Saxofontöne klingen vom Klassenzimmer herüber. Jannic aus Haunswies bläst zum ersten Mal in seinem Leben ins Mundstück des blechernen Holzblasinstruments und sein erstaunlich lang anhaltender Ton klingt sauber. Monika Lindemeir erklärt, dass der Musikverein Haunswies noch keinen eigenen Unterricht für Klarinette und Saxofon stellen könne. „Wir haben in Aindling Unterricht“, informiert sie.

Dann ist Justus dran am Sax. Und wieder verlässt ein sauberer Ton den Blechtrichter. „Erstaunlich“, sagt Marion Weber. Sie arbeitet bei der Augsburger Music World und hat für diesen Tag die Holz- und Blechblasinstrumente mitgebracht. So auch das grellrote Eufonium im Nachbarklassenzimmer. Wer es anhebt, stellt fest, es ist federleicht und aus Kunststoff. Weber sagt: „Eigentlich bin ich kein Freund dieser Plastikinstrumente für Kinder, aber dieses Eufonium bildet eine Ausnahme.“ Tatsächlich spricht der Ton beim Anblasen leicht wie das Instrument selber an, doch wider Erwarten ist ein vollwertiger, typisch Eufonium-weicher Sound zu vernehmen.

Im Hintergrund intonieren gerade Anna, eben noch am Schlagzeug und jetzt am besagten roten Eufonium, Isabella (an der Trompete) und Robert Fischer „All about the Bass“. Und dies, während ringsherum junge Leute in die zahlreichen Instrumente blasen.

Michael Billhardt ist Vorsitzender des noch jungen Vereins und Leiter des Blasorchesters Da Oa und die Andan. Nun sitzt er seelenruhig und gelassen in all dem Trubel und lauscht den Debütanten an den verschiedensten Instrumenten. Luca beispielsweise zeigt auf die Frage, welches Instrument für ihn am leichtesten ansprach, auf das Waldhorn.

Draußen in der Aula ist ellenlang Kuchen aufgereiht und Kaffee fließt. Gerade ertönt aus dem Klassenzimmer wieder eine bekannte Melodie, die allerdings ziemlich wenig mit Kaffeegenuss in Verbindung gebracht wird: ein Prosit. Wieder so ein Ausdruck dafür, dass die Jugend hier mit Enthusiasmus, Kreativität und Freude bei der Sache ist.