26.09.2019

Ein Schatz aus Aichach für Regensburg

Diese Skulptur des heiligen Benedikts aus dem Aichacher Stadtmuseum wird ab heute bei der Landesausstellung in Regensburg präsentiert.

Dort wird die Landesausstellung eröffnet. Auch eine Skulptur des Museums ist dabei

Im nächsten Jahr kommt die Landesausstellung in den Landkreis. In diesem Jahr kommt Aichach zur Landesausstellung: mit einer Figur aus dem Aichacher Stadtmuseum. Die Landesausstellung wird am heutigen Donnerstag in Regensburg eröffnet. Sie trägt den Titel „100 Schätze aus 1000 Jahren“.

Einer der 100 Schätze stammt aus dem Stadtmuseum Aichach: eine Skulptur des heiligen Benedikt. Es handelt sich laut Mitteilung von Christoph Lang, Stadtarchivar und Leiter des Stadtmuseums, um eine der ältesten erhaltenen Holzplastiken Bayerns. Die Figur stehe vermutlich in enger Beziehung sowohl zu einem der ehemaligen Benediktinerklöster unserer Region als auch zur Geschichte der frühen Wittelsbacher, so Lang. Sie ist seit 1912 im Aichacher Heimatmuseum und heutigen Stadtmuseum zu sehen.

Gottfried Hecht weiß Näheres über die Skulptur: Sie zeigt Benedikt in strenger Vorderansicht in der Ordenstracht mit Tunika, Skapulier und Kapuze auf einer Bank. Seine linke Hand liegt auf einem aufgeschlagenen Buch, die verloren gegangene rechte Hand könnte einen Abtstab gehalten haben, vermutet Hecht. Die 1912 vom Aichacher Heimatmuseum erworbene Skulptur soll, wie in einem Vermerk zu lesen ist, vom romanischen Petersbergkirchlein bei Eisenhofen stammen. Ikonographische Vergleiche verweisen auf eine Entstehungszeit um 1150 bis 1220.

In seiner Abhandlung schreibt Hecht: Die Klosterkirche auf dem Petersberg wurde 1107 durch den Freisinger Bischof geweiht. Die Weihe wurde 1110 nochmals durch den Salzburger Erzbischof vollzogen, da Freisings Bischof Heinrich wegen seiner kaiserfreundlichen Haltung im Investiturstreit vom Papst gebannt worden war. Als die Herren von Scheyern wenig später ihre neue Burg Wittelsbach bezogen, verließen die Mönche das junge Kloster bereits 1123 wieder, um sich nun endgültig am Platz der vormaligen Burg Scheyern niederzulassen. Das Kloster auf dem Petersberg bestand also insgesamt nur etwa 16 Jahre. Jedoch blieb der Petersberg noch bis um 1340 im Besitz des Klosters Scheyern. Zwei Patres betreuten von hier aus die Seelsorge im mittleren Glonntal. Anschließend wurde die Basilika eine Filialkirche der Pfarrei Walkertshofen bei Erdweg.

Zum 800-jährigen Jubiläum des Petersberges 1907 wurde die barockisierte Basilika in den ursprünglichen romanischen Zustand zurückgebaut. Die Fresken wurden freigelegt, der Obergaden aufgemauert und die Form einer Hirsauer Basilika mit dem typischen Stützenwechsel wiederhergestellt.“

Hecht zufolge ist zu vermuten, dass die Holzstatue des heiligen Benedikt ein Relikt aus dieser frühen Scheyern-Wittelsbachischen Klostergründung ist. Gut vorstellbar sei auch, dass die Figur des Ordensgründers Benedikt in einer Nische oder im Refektorium beziehungsweise Kapitelsaal des Klosters stand, um die Mönche an die Ordensregeln zu erinnern. (AN)

