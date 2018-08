vor 35 Min.

Ein Trio führt nun die Aktionsgemeinschaft Aichach

Die Aktionsgemeinschaft Aichach (Aga) hat einstimmig eine dreiköpfige Führungsriege gewählt. Wie sie künftig die Aufgaben verteilen will.

Von Johann Eibl

Die Aktionsgemeinschaft Aichach (Aga) segelt wieder in ruhigerem Fahrwasser. Bei der Mitgliederversammlung am Montagabend in der Aichacher Wandelbar wurde einstimmig eine dreiköpfige Führungsriege gewählt. Sie besteht aus Stefan Barz, Martin Fischer und Robert Burkhard. Vor gut einem Jahr hatte der damalige Vorsitzende Andreas Ulrichs sein Amt vorzeitig niedergelegt; seither führte Lisa Steinruck, die Zweite Vorsitzende, die Aga kommissarisch.

Dieter Simmeth fungierte am Montag als Wahlleiter. Er hatte eine einfache Aufgabe zu lösen. Die Gespräche im Vorfeld hatten bereits gezeigt, dass ein Trio bereit stehen würde. Die 13 erschienenen Mitglieder stimmten bei jeder Abstimmung zu, lediglich die vorgeschlagenen Kandidaten enthielten sich.

Zuvor hatte sich auch die Entlastung des bisherigen Vorstands sowie der Kassenprüfer als Formsache erwiesen. Der Kassenstand wurde aktuell mit über 4100 Euro angegeben, das Jahr 2016 hatte mit einem Minus von gut 3000 Euro abgeschlossen, das Jahr 2017 mit einem Überschuss von über 2000 Euro.

Neue Vorstände wollen sich die Aufgaben aufteilen

Die drei neuen Vorstände sollen sich die Aufgaben aufteilen: Stefan Barz kümmert sich als Bankbediensteter um die Buchhaltung, die Kasse und die Projekte. Robert Burkhard ist für die Kommunikation zuständig, das heißt: Er soll als Ansprechpartner für die Stadt Aichach fungieren. Martin Fischer wird das Ressort Internes zugeteilt; er ist die zentrale Adresse für Post, E-Mails und Mitgliederbetreuung.

Diese Aufgabenverteilung stieß bei den Mitgliedern ebenso auf ungeteilte Zustimmung wie die Satzungsänderung, die vorab in Schriftform zugestellt worden war. Derzeit zählt die Aga 58 Mitglieder, im Jahr 2016 waren es 63. Ziel der Gewerbevereinigung ist es, den Einzelhandel und die Innenstadt durch Veranstaltungen und Projekte zu fördern. Die bisherigen Vorstandsmitglieder Lisa Steinruck und Daniel Hauke (Öffentlichkeitsarbeit) wurden aus ihren Ämtern verabschiedet.

Martin Fischer blickte auf die vergangenen beiden Jahre zurück. Vom „Supersonntag“ am 24. April 2016 war da beispielsweise die Rede, von der Eisaktion am Muttertag und von der Aktion Umweltsünden am 14. Oktober desselben Jahres. Am 30. April 2017 feierte die Aga ihr 40-jähriges Bestehen. Die Aktionsgemeinschaft erhielt den Zuschlag für ein zweijähriges Coaching durch die Cima GmbH, das sie bei der Günther-Rid-Stiftung gewonnen hat und das einen materiellen Wert von 15000 Euro darstellt (wir berichteten).

Bürgermeister signalisiert Unterstützung

Nachdem die Verantwortung, wie vom neuen Vorstand gewünscht, auf mehrere Schultern verteilt worden war, erklärte Stefan Barz: „Eine Stadt wie Aichach mit mittlerweile 21000 Einwohnern braucht eine funktionierende Werbegemeinschaft.“ Man wolle immer in enger Abstimmung mit der Stadt vorgehen, um sie attraktiv und lebenswert zu gestalten. Nun gelte es, neue Mitglieder zu gewinnen, speziell aus der Gastronomie.

„Wir unterstützen Ihre Aktivitäten weiterhin gerne“, hatte Bürgermeister Klaus Habermann zuvor versichert: „Mit zahlreichen Bauvorhaben wie jetzt aktuell der funktionalen Verbesserung und Verschönerung der Oberen Vorstadt wollen wir Zeichen setzen.“

Dann blickte Habermann voraus: „Als Highlight freuen wir uns natürlich heute schon auf die Landesausstellung 2020, wo wir mindestens 100000 bis 200000 Gäste hier in Aichach erwarten.“ Er sprach von einer „großen Chance für die Stadt, erneut in den Fokus gerückt zu werden“. Er deutete zudem an, dass pro Gast damit zu rechnen sei, dass er 30 bis 40 Euro am Ort der Veranstaltung ausgibt. Für die Zeit nach der Sommerpause kündigte Habermann an, man wolle sich wieder mit dem Thema Online-Handel beschäftigen.

