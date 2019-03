vor 22 Min.

Ein Urteil sorgt für Erleichterung

Reaktionen auf Reduzierung der Strafe gegen früheren Affinger Bürgermeister Rudi Fuchs

Von Christian Lichtenstern

Rudi Fuchs spricht selbst von sechs Jahren in der Hölle, die jetzt endlich vorbei seien. Nicht nur seine Freunde, sondern auch Kollegen, politische Weggefährten und selbst Kritiker können das nachvollziehen. Wie berichtet, hat der Verwaltungsgerichtshof in München am Mittwoch die Disziplinarstrafe gegen den früheren Affinger Bürgermeister deutlich abgemildert. Statt der kompletten Aberkennung seiner Pension hat die zweite Instanz in der Berufung eine Kürzung von insgesamt einem Jahresruhegehalt ausgesprochen.

Die vom Verwaltungsgericht vor zwei Jahren verhängte disziplinarische Höchststrafe schlug hohe Wellen im Wittelsbacher Land. Die Verringerung der Strafe für den 61-Jährigen, aber auch das Ende des langen Gangs von Fuchs durch die Mühlen der Justiz sorgten bei den von uns Befragten gestern überwiegend für Erleichterung. 2013 zeigte sich der Bürgermeister selbst an, weil einem Affinger Unternehmen seit Jahren Steuern ohne Prüfung zinslos gestundet wurden. Eine seit Langem so geübte rechtswidrige Praxis in der Gemeinde, die er als Bürgermeister ab 2002 übernahm. Schaden entstand der Kommune nicht, Fuchs wurde aber wegen Untreue 2014 strafrechtlich verurteilt und trat von seinen Ämtern zurück.

Marion Götz-Schmiderer freute sich „gestern total“ für Fuchs: „Mit diesem Urteil kann man leben.“ Die Affingerin initiierte 2017 nach der Entscheidung des Verwaltungsgerichts mit rund 20 Mitstreitern eine Solidaritätsaktion für den früheren Bürgermeister. Über 1200 Menschen forderten in einer Online-Petition „Mehr Fairness und Gerechtigkeit für Rudi Fuchs“ und zeigten auf T-Shirts Flagge (siehe Foto).

Klaus Habermann, Sprecher der 24 Bürgermeister im Wittelsbacher Land, ist einerseits froh, dass das Strafmaß stark reduziert wurde. Er sei aber „entsetzt“, wie lange das Verfahren gegen den früheren Kollegen gedauert hat. Die Belastung für Fuchs und seine Familie über diese lange Zeit sei unmenschlich gewesen, kritisiert der Aichacher Rathauschef. Und das erste Urteil gegen den CSU-Politiker Fuchs habe in keiner Relation zu seinem Vergehen gestanden, sagt das SPD-Mitglied Habermann.

Landrat Klaus Metzger freut sich „für den Menschen Rudi Fuchs“. Der Kreisrat war für ein halbes Jahr bis Herbst 2014 sein Stellvertreter. Metzger: „Das erste Urteil war aus meiner Sicht nicht verhältnismäßig. Seiner Familie und ihm wünsche ich aufrichtig, dass es gelingen mag, die schwierige Zeit hinter sich zu lassen.“ Nahezu identisch äußert sich Peter Tomaschko, Landtagsabgeordneter und CSU-Kreisvorsitzender: „Es freut mich für Rudi Fuchs, dass das Verfahren nun endlich beendet ist und für ihn einen positiveren Ausgang nimmt.“

Für Josef Schmid, Gemeinderat aus Anwalting und 2002 Konkurrent bei der Bürgermeisterwahl, ist es „so wie es jetzt ist, in Ordnung“. Bei Betrachtung der Urteilsbegründung aus erster Instanz habe Fuchs in der Berufung „aber auch Glück gehabt“, sagt das CSU-Mitglied. Sein Wunsch: „Jetzt soll Ruhe einkehren.“ Für Bürgermeister Markus Winklhofer muss es nach so vielen schweren Jahren für seinen Vorgänger endlich gut sein: „Jetzt muss endlich Frieden einkehren für Rudi Fuchs, seine Familie, aber auch in der Gemeinde.“ (Archivfoto: Born)

