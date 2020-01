06:35 Uhr

Ein Zentrum für die Pfarreiengemeinschaft Aichach

Das Aichacher Pfarrhaus ist nach dem Umbau nun komplett und modern umgestaltet. Die Pastoralen Mitarbeiter haben erstmals eigenes Büro.

Von Gerlinde Drexler

Nur noch äußerlich sieht das Pfarrhaus in Aichach fast unverändert aus. Innen ist es beim Umbau komplett umgestaltet worden. Angefangen vom Eingangsbereich bis zu den verschiedenen Büros im Obergeschoss, wo früher der Wohnbereich des Pfarrers war. Im Rahmen des rund 1,5 Millionen teuren Umbaus bekam das Pfarrhaus am Danhauserplatz einen behindertengerechten Zugang.

Hell, freundlich und einladend präsentiert sich der Eingangsbereich. Für Besucher die größte Veränderung: Der Eingang zum Pfarrbüro ist nicht mehr an der gewohnten Stelle. Anstelle der Tür gibt es eine durchsichtige Tafel, die Raum für „Gedanken, gerne auch zum Mitnehmen“ hat. Der eigentliche Eingang ins Pfarrbüro ist jetzt vom neu angelegten Wartebereich aus zu erreichen.

Pfarrsekretärinnen haben jetzt einen großzügigen Arbeitsplatz

Einen großzügigen Doppel-Arbeitsplatz teilen sich die Pfarrsekretärinnen Geni Schormair, Elisabeth Niedermayr, Dietlinde Lorenz und Gabi Dietrich. Weil der Umbau des Pfarrhauses bei laufendem Betrieb stattfand, mussten sie rund zwei Jahre lang bei Baulärm die Stellung halten. Wände und Fußböden wurden beim Umbau herausgerissen, an jeder Ecke wurde gearbeitet und über allem lag Baustaub.

Stadtpfarrer Herbert Gugler ist sich bewusst, dass das für seine Mitarbeiterinnen alles andere als einfach war und zollt ihnen dafür viel Respekt. Die Alternativen wären gewesen, mit dem Pfarrbüro ins Pfarrheim zu ziehen oder einen Container im Garten aufzustellen. Beides hätte zusätzlichen Aufwand bedeutet.

Mit den beiden neuen Einzelbüros, die zusätzlich im Erdgeschoss entstanden sind, sind die Büros einzeln nutzbar und bieten genug Raum, damit vier Sekretärinnen gleichzeitig arbeiten könnten.

Im früheren Wohnbereich gibt es jetzt Büros

Im Obergeschoss, dem früheren Wohnbereich, sind heute Büros untergebracht. Dort residieren die Pastoralreferenten Markus Drößler und Michael Schatz sowie der Stadtpfarrer. Ein weiteres Büro, das momentan Kirchenpfleger Günter Füllenbach nutzt, ist für einen zukünftigen Verwaltungsleiter vorgesehen. Gugler freut sich über die große Veränderung: „Erstmals haben die pastoralen Mitarbeiter ein eigenes Büro.“

Zusammen mit den neuen Sozialräumen im Erdgeschoss sei ein modernes Verwaltungszentrum für die Pfarreiengemeinschaft entstanden, sagt der Stadtpfarrer. „Wir haben ein Haus gebaut, das seine Funktion als Verwaltungszentrum auch noch in den nächsten 30 Jahren erfüllen kann.“ Der Pfarreiengemeinschaft gehören neben Aichach auch die Pfarreien in Ecknach, Oberbernbach, Ober- und Unterschneitbach, Oberwittelsbach und Walchshofen an.

Die Umbaukosten zahlt zum größten Teil die Diözese

Die Umbaukosten in Höhe von rund 1,5 Millionen Euro übernimmt zum größten Teil die Diözese Augsburg. Lediglich die etwa 40000 Euro Kosten für den Wohnraumneubau im Dachgeschoss, wo jetzt der Kaplan, Pater Valentine Dimude, wohnt, muss die Pfarrei selbst tragen.

Themen folgen