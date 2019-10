Ein bayerischer Schatz aus Aichach weilt in Regensburg

Plus Die Figur des heiligen Benedikts aus dem Stadtmuseum in Aichach kommt derzeit bei Landesausstellung zur Geltung. Warum sie so etwas Besonderes ist.

Der Aichacher Schatz ist 66 Zentimeter groß, er besteht aus Holz, hat über 800 Jahre auf dem Buckel und heißt Benedikt. Genauer gesagt handelt es sich um eine der ältesten bayerischen Holzskulpturen überhaupt. Sie stellt, so vermuten Fachleute, den heiligen Benedikt dar, der seinen angestammten Platz in Aichachs Stadtmuseum hat. Die Figur ist eine von 100 bayerischen Schätzen aus 1000 Jahren, die derzeit in der Landesausstellung in Regensburg zur Geltung kommen. Christoph Lang, Stadtarchivar und Leiter des Stadtmuseums, ist stolz darauf.

Aichach leiht ein „bayernweit relevantes Objekt“ aus

Als das Haus der bayerischen Geschichte (HdBG) vor über einem Jahr auf ihn zukam und Interesse am heiligen Benedikt bekundete, war Lang sofort dabei. Er findet nicht nur, dass es sich das gehört, sondern er freute sich auch über die Anfrage, zumal es sich um ein, wie er sagt, „wirklich tolles Objekt“ handle. Lang war klar: Auf der Landesausstellung bekommen dieses Objekt viel mehr Menschen zu sehen als in Aichach. Allein am ersten Oktoberwochenende waren es 12000 Besucher in Regensburg. In der Heimatstadt erwartet Lang im Gegenzug eine noch höhere Wertschätzung. Gäste des Stadtmuseums müssen derzeit mit einer Fotografie vorlieb nehmen und dem Hinweis, dass sich das Exponat auf der Landesausstellung aufhält. Sie wissen dadurch: Es handelt sich um ein „bayernweit relevantes Objekt“, so Lang.

Schon mehrfach leistete Aichach Beiträge zu einer Landesausstellung. Die Fachleute vom Haus der Geschichte schätzen inzwischen die gute Zusammenarbeit, betont Pressesprecherin Andre Rüth. Besonders aufsehenerregend war der zur Schau „Napoleon und Bayern“ in Ingolstadt 2015. Die meterlangen Einquartierungszettel von Bürgermeister Lorenz Aloys Gerhauser machten damals einen besonderen Eindruck auf die Besucher. Noch heute reagieren Gäste des Stadtmuseums auf die Papierbahn. „Das bleibt bei den Leuten schon hängen“, weiß Stadtarchivar Lang. Besucher würden so erfahren, dass der Inhalt des Aichacher Stadtmuseums bayernweite Relevanz besitze.

Der Benedikt aus Aichach steht für die frühen Wittelsbacher

Diese Relevanz spricht die Fachwelt auch dem heiligen Benedikt zu. Schließlich steht er für die Zeit des Aufstiegs der Wittelsbacher, die Klöster gründeten, „als strategisches Mittel, um das Land kulturell und geistlich zu durchdringen“, beschreibt Lang. Höchstwahrscheinlich stammt die Skulptur aus dem Hochmittelalter und aus einem Benediktinerkloster unserer Gegend. Am allerwahrscheinlichsten ist der Petersberg im Landkreis Dachau. Für Lang ist das ein Zeichen, dass das hochmittelalterliche Klosterland Bayern auch in Altbayern existierte. „Schon sehr bedeutend“, findet er. Andrea Rüth sieht das genau so. Der Skulptur bescheinigt sie nicht nur eine „hohe kunsthistorische Bedeutung“. Sie verkörpere auch zentrale geschichtliche Aspekte. Die Ausstellungsmacher waren im Vorfeld der Regensburger Schau auf der Suche nach einem Objekt, „das die hochmittelalterlichen Hausklöster charakterisieren könnte“. Im Aichacher Benedikt wurden sie fündig. Roth betont, die Skulptur stehe außerdem für die frühen Wittelsbacher und ihre Stammregion. Im Katalog zur Landesausstellung wird sie als „vielsagendes Dokument des Wirkens der Wittelsbacher im Aichacher Land“ bezeichnet.

Dass der Aichacher Benedikt aus Holz ist, ist etwas ganz besonderes

Dieses Dokument hat nach Ansicht von Christof Lang einen besonderen Wert, handelt es sich doch um einen der wenigen Gegenstände „aus unserer Gegend, die ins Hochmittelalter zu datieren sind“. Noch dazu ist die Figur aus Holz. Relikte aus dieser Zeit seien normalerweise aus Stein. Der finanzielle Wert ist schwer zu taxieren. Lang geht von einem höheren fünfstelligen Euro-Betrag aus, doch im Grunde sei das eine Luftnummer. Denn nach einem Brand zum Beispiel wäre die Figur unwiederbringlich verloren, egal wie viel Geld man für einen Ersatz biete. Den gebe es einfach nicht.

Fachmann Christof Lang hat sich selbst schon davon überzeugen können, dass der Benedikt aus Aichach in Regensburg gut zur Geltung kommt. „Er wird schön präsentiert“, findet er. Die Landesausstellung an der Donau bezeichnet er als hervorragend. Auf die Skulptur des Heiligen stoßen die Besucher aufgrund ihres Alters schon relativ früh. Da könne es schon sein, dass die Aufmerksamkeit noch größer sei als zum Ende der Ausstellung, hofft Lang. Wer den Benedikt trotzdem übersehen sollte, der hat bei der Landesausstellung 2020, die bekanntlich in Aichach und Friedberg stattfindet, wieder eine Gelegenheit. Bis dahin ist Beendikt, der bayerische Schatz, längst wieder daheim in „seinem“ Stadtmuseum.

Fakten zur Skulptur des heiligen Benedikts

Beschreibung Die hölzerne Skulptur ist 66 mal 20 mal 15 Zentimeter groß. Sie stellt den Gründer des Benediktinerordens in der Ordenstracht mit Tunika, Skapulier und Kapuze dar. Die Rückseite der Figur ist unbearbeitet. Das Gesicht ist geringfügig beschädigt, die rechte Hand abgebrochen. „Als nicht mehr vorhandenes Attribut ist eine Segenshand oder ein Abtstab denkbar“, schreibt Alois Schmid, früherer Professor der Ludwig-Maximilian-Universität München, im Katalog zur Landesausstellung. Darin stellt er das Exponat aus Aichach vor.

Herkunft Fachleute grenzen die Entstehungszeit auf die Zeit 1150 bis 1220 ein. Der Schöpfer ist laut Schmid unbekannt. Das Stadtmuseum Aichach hat die Figur 1912 gekauft. In den Kaufunterlagen ist die Kirche auf dem Petersberg bei Eisenhofen (Landkreis Dachau) als Herkunft vermerkt. Dieser Vorschlag ist nach Schmid wahrscheinlicher als andere.

Zusammenhänge Die Wittelsbacher traten oft als Verehrer des heiligen Benedikts und Förderer seines Ordens auf. Die Statue könnte nach Ansicht Schmids in diesem Zusammenhang entstanden sein. Die Skulptur kann ihm zufolge als Relikt der benediktinischen Anfänge auf dem Scheyerer Berg gelten. Der Petersberg gehörte bis um 1340 zum Kloster Scheyern.

Präsentation Der heilige Benedikt ist der 15. von 100 bayerischen Schätzen in Regensburg. Er wird im zweiten Abschnitt mit dem Titel „Als in Bamberg der König ermordet wurde – Bayern vor 800 Jahren“ präsentiert. Die Landesausstellung „100 Schätze aus 1000 Jahren“ dauert noch bis zum 8. März.

Quelle: Katalog zur Bayerischen Landesausstellung 2019/2020