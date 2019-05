00:35 Uhr

Ein digitales Schaufenster für Aichacher Betriebe

Händler, Gastronomen, Dienstleister und Unternehmen sollen sich auf Internetseite der Stadt präsentieren

Ein digitales Schaufenster will die Stadt Aichach für ihre Einzelhändler, Gastronomen und Betriebe schaffen. Wie das genau aussehen soll, präsentierte Wirtschaftsförderer Thomas Wörle beim Unternehmerfrühstück im Restaurant Reh, zu dem die Stadt zum neunten Mal eingeladen hat. Etwa 50 Vertreter aus Handel, Gewerbe, Dienstleistung und Wirtschaft nahmen daran teil.

Der Online-Handel ist mittlerweile die größte Konkurrenz für die heimische Geschäftswelt. Es sei der Trend der Zeit, dass man im Internet präsent ist, sagt Wörle. Die Stadt will die Aichacher Geschäfte, Dienstleister und Betriebe dabei unterstützen. Zunächst war eine lokale Online-Shopping-Plattform im Gespräch, wie sie als Modellprojekt in Pfaffenhofen und Günzburg erprobt wurde. Ab 2016 wurde in Zusammenarbeit mit der Universität Augsburg untersucht, wie eine solche Plattform für Aichach aussehen sollte.

Als Ergebnis vieler Gespräche mit Gewerbetreibenden wird nun kein digitaler Marktplatz mit der Möglichkeit per Mausklick einzukaufen entstehen. Für einzelne Händler sei der Aufwand dafür viel zu groß, so Wörle. Stattdessen wird ein digitales Schaufenster eingerichtet, in dem sich jeder schnell informieren kann, was es in Aichach alles gibt. Verbunden sein wird es mit einem interaktiven Stadtplan, auf dem die Betriebe gekennzeichnet sind. Für den Wirtschaftsförderer eine gute Lösung.

Wie Wörle erläuterte, wird das digitale Schaufenster in die Internetseite der Stadt Aichach eingebunden. Die Seite weise hohe Klickraten auf. Von dieser hohen Aufmerksamkeit sollen auch die Betriebe profitieren, so der Wirtschaftsförderer. Sie können sich dort eintragen und mit Text und Fotos präsentieren – kostenlos. Um das Schaufenster aktuell zu halten, werden die Betriebe in regelmäßigen Abständen aufgefordert, ihren Eintrag zu überprüfen. „Karteileichen“ sollen auf diese Art aussortiert werden. Das digitale Schaufenster sei offen für alle Wirtschaftsbereiche, betont Wörle: für Handel und Gastronomie ebenso wie für Handwerk, Dienstleister und Unternehmen.

Starten soll das digitale Schaufenster in zwei bis drei Monaten: Die Aichach-Seite wird derzeit überarbeitet und bekommt auch im Hinblick auf die Landesausstellung 2020 ein neues Design. Wie Bürgermeister Klaus Habermann sagte, soll zur Landesausstellung nach den Sommerferien eine Veranstaltung für Innenstadtbewohner, Hauseigentümer, Einzelhändler und Gastronomen stattfinden.

Eine weitere Chance in der Konkurrenz mit dem Online-Handel sei die „Innenarchitektur“ der Stadt, so Habermann. Er verwies auf eine Studie des Kölner Handelsforschungsinstituts, die in sogenannten Quartierslösungen mit der Mischung von Einkaufen, Wohnen, Büros und Unterhaltung das richtige Rezept sieht. Hier sieht der Bürgermeister Aichach mit der Innenstadt, dem Milchwerk und den kommenden Bauprojekten an Sudetenstraße und Franz-Beck-Straße auf einem guten Weg. (bac)

