24.02.2020

Ein spektakulärer Mädelsabend

Auch die Hollaria aus Augsburg war beim Weiberfasching von Zell ohne See in der Faschingshalle zu Gast.

Zell ohne See feiert in Griesbeckerzell Weiberfasching mit einer krachenden Partynacht mit mehreren Garden aus der Region

Von Patrick Stief

Mit einer krachenden Partynacht hat die Faschingsgesellschaft Zell ohne See am Lumpigen Donnerstag den Endspurt in die Faschingssaison eingeläutet. Beim bunten Faschingstreiben konnte das Publikum ein pralles Abendprogramm mit spektakulären Showeinlagen und tollen Gardetänzen bestaunen. Und wie es sich für den Weiberfasching gehört, waren es hauptsächlich Närrinnen, die in der Zeller Faschingshalle im Aichacher Stadtteil ausgelassen feierten.

Wie in den vergangenen Jahren hatte Faschingspräsident Norbert Bachmann gleich mehrere Garden und Showtanzgruppen aus der Region in das närrische Dorf eingeladen. Zur Eröffnung präsentierten die Gastgeber von Zell ohne See ihr eigenes Programm unter dem Motto „Walk of Fame“. Neben Prinzenpaar, Hofmarschall und Prinzengarde lösten vor allem die Village People in der Ranzengarde „Kreischalarm“ bei den Zuschauerinnen aus.

Auf eine abenteuerliche Reise unter Wasser begab sich die Hollaria Augsburg. Wassermänner und Meerjungfrauen in glitzernden Outfits tanzten zu Meeresklängen über die Bühne und begeisterten mit spektakulären Hebefiguren.

Sehr zur Freude des weiblichen Publikums waren auch die drei Herren der Wiener Hofreitschule zu Gast, die man sonst eigentlich nur auf der Zeller Narrensitzung erblicken konnte. Ganz in Galauniform gekleidet, galoppierten sie auf ihren weißen Rössern auf die Bühne und präsentierten ihre Reitkünste. Eine musikalische Zeitreise durch das 20. Jahrhundert unternahm die Showtanzgruppe der Narrneusia. Zum „Sound of Music“ wechselten die Tänzerinnen und Tänzer hinter dem silbernen Showvorhang in Windeseile ihre Kostüme und entführten die Zuschauer mit Jazzklängen in die 20er-Jahre, bis hin zu den rockigen 60ern, ehe die wilde Reise bei Boybands und Girlgroups in den 90er-Jahren endete. Den kunterbunten Schlusspunkt setzte der FFC Augsburg mitsamt Männerballett unter dem Motto „Crazy Circus“. Verkleidet als Clowns und Artisten mit einem rot-weißen Zirkuszelt verwandelten sie die Zeller Bühne in eine richtige Manege.

Zwischen den Auftritten der Garden tanzten die Zuschauer in ihren bunten Kostümen übers Parkett. DJ Micha sorgte für Partystimmung und eine volle Tanzfläche.

Themen folgen