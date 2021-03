vor 47 Min.

Ein trauriger Geburtstag für den Kühbacher Baron

Plus Wenige Tage nach dem Tod seiner Gattin wird der Kühbacher Baron Federico von Beck-Peccoz 75 Jahre alt. Spenden sind ihm wichtiger als Geschenke.

Von Johann Eibl

Es sind wahrlich turbulente Tage, die hinter Baron Federico von Beck-Peccoz liegen. Zuerst verstarb seine Gattin und dann beging er seinen 75. Geburtstag. Von Feiern konnte da im Grunde genommen keine Rede sein angesichts des Trauerfalls in der Familie und auch wegen der Corona-Auflagen.

So traf man sich lediglich mittags und abends zum Essen im kleinsten Kreis. "Mehr wollten wir gar nicht", sagt der Kühbacher, der binnen weniger Tage erst zum Witwer und dann zum Jubilar wurde. Eine große Fete etwa mit Jagdhornbläsern war für ihn kein Thema: "Das können wir uns nicht erlauben." Die Einhaltung der Regeln in der Pandemie ließ Gedanken an eine große Veranstaltung, wie sie für diesen Ehrenbürger der Gemeinde sicher angebracht gewesen wäre, nicht zu.

Die ersten elf Jahre seines Lebens verbrachte der Baron in Gressoney in einem Tal in Norditalien. Es folgten der Besuch einer Internatschule in Neubeuern bei Rosenheim und das Abitur 1964 in England sowie das Studium von Jura und Politik in Turin. Im Juli 1971 wurde Baron Federico von Beck-Peccoz Geschäftsführer der Brauerei Kühbach. Mittlerweile hat er diese Aufgabe an seinen Sohn Umberto abgegeben.

Innige Verbindung zu seiner Frau bleibt

1969 heiratete er seine Frau, mit der ihn über den Tod hinaus eine ungemein innige, liebevolle Beziehung verband, nein verbindet, wie er selbst ausdrücklich betont: "Sie hat mir das schöne Geschenk bereitet, dass sie 55 Jahre an meiner Seite war, nein weiter ist. Ich wusste, dass ich eine Bringschuld habe." Die konnte er in den letzten Tagen ihres Lebens abtragen, als er ständig an ihrer Seite war.

Eine große Dankbarkeit empfindet der Baron auch, wenn die Rede auf das Krankenhaus in Aichach kommt, wo Freifrau Maria Luisa verstarb: "Hut ab! Die beste menschliche und professionelle Betreuung - du kannst dir das nicht wünschen." Seine Frau starb an den Folgen eines Sturzes.

"Hausverbot" im Pfarrer-Knaus-Heim

So sehr den 75-Jährigen auch dieser Todesfall getroffen hat, wenige Tage danach war er beinahe schon wieder zum Scherzen aufgelegt: "Ich habe Hausverbot im Pfarrer-Knaus-Heim erhalten." Den Satz muss man richtig verstehen. Für dieses Pflegeheim hat er sich schon in vieler Weise eingesetzt, schließlich fungiert er seit 1993 als erster Vorsitzender des Vereins. Mit Blick auf eine denkbare Infizierung mit Covid-19 hat man ihm abgeraten, derzeit diese Einrichtung zu betreten. Die Kommunikation läuft daher über Telefon und Videokonferenzen.

Dass dieses Haus für Federico Baron von Beck-Peccoz eine echte Herzensangelegenheit darstellt, das wird auch beim Wunsch zu seinem Geburtstag deutlich: keine Präsente an ihn, wohl aber Spenden für die Erweiterung des Pfarrer-Knaus-Heimes bei der Sparkasse Aichach-Schrobenhausen unter der IBAN DE31 7205 1210 0000 2100 96.



In seiner Zeit in Turin las der Jubilar regelmäßig die Zeitung La Stampa. Und heute greift er morgens zuerst zum aktuellen Exemplar der Aichacher Nachrichten, wie er selber mit einem Lachen verrät: "Das ist mein erster Weg in der Früh."

