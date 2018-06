vor 37 Min.

Einbrecher dringt in Aichacher Bauhof ein

Er bricht außerdem in eine Firma ein. Welche Beute der Täter gemacht hat

Eingebrochen hat ein Unbekannter in der Nacht zum Mittwoch im Aichacher Bauhof und in einer daneben liegenden Firma in der Robert-Bosch-Straße. Er richtete nach Mitteilung der Polizei einen Gesamtschaden von etwa 5000 Euro an. Nachdem der Täter jeweils über ein Fenster in die Gebäude eingestiegen war, durchsuchte er mehrere Behältnisse, offenbar auf der Suche nach Bargeld. Er gelangte dadurch an insgesamt etwa 160 Euro. Anschließend konnte der Unbekannte unerkannt flüchten. Hinweise erbittet die Polizei Aichach unter der Telefonnummer 08251/8989-11. (AN)

