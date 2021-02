vor 33 Min.

Einbrecher haben es auf Dachauer Apotheken abgesehen

In Dachau waren am Wochenende Einbrecher unterwegs, die in Apotheken einsteigen wollten. In einem Fall ist es ihnen gelungen.

In einer Apotheke in Dachau erbeuten die Einbrecher einen dreistelligen Betrag. Bei der zweiten Apotheke scheitern sie an einem Sicherheitsschloss.

Einen vollendeten und einen versuchten Einbruch in Dachauer Apotheken meldet die Polizei. Tatzeitpunkt ist das vergangene Wochenende. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang der beiden Taten.

Im ersten Fall verschafften sich die Eindringlinge laut Polizei am Sonntag in den frühen Morgenstunden über eine Seitentür Zugang zum Verkaufsraum einer Apotheke in der Frühlingsstraße. Die Diebe öffneten dort die vorhandenen Kassen und entwendeten daraus einen dreistelligen Bargeldbetrag. Bei dem Einbruch entstand zudem ein Sachschaden von circa 300 Euro.

Aufbruchspuren an Tür entdeckt

Bei einer weiteren Apotheke in der Schleißheimer Straße wurden am Montag Aufbruchspuren am Schließzylinder einer Seitentür festgestellt. Wie die Polizei berichtet, wollten die Täter offensichtlich so in die Apotheke gelangen, scheiterten aber am Sicherheitsschloss. Durch den Einbruchsversuch entstand ein Sachschaden von etwa 250 Euro.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen und geht nach den bisherigen Erkenntnissen von einem Tatzusammenhang aus. Die Kripo bittet Zeugen, sich unter Telefon 08141/612-0 zu melden. (AZ)

