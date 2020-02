vor 20 Min.

Einbrecher im Dönerrestaurant: Täter stehlen 40 Liter Limo

Unbekannte Täter sind in Aichach in ein Dönerrestaurant eingebrochen. Dort stahlen sie Limo.

Unbekannte Täter sind in ein Dönerrestaurant in Aichach eingebrochen. Dort gelangten sie lediglich in den Lagerraum - und bedienten sich bei den Getränken.

Unbekannte Täter sind in ein Aichacher Dönerrestaurant eingebrochen. Dort stahlen sie rund 40 Liter Limo. Wie die Polizei mitteilte, hebelten die Täter wischen Samstag um 21.30 Uhr und Montag um 10 Uhr ein Vorhängeschloss zum Lagerraum an der Rückseite des Restaurants an der Werlbergerstraße auf. Dort nahmen sie fünf folienverschweißte Kartons mit je 24 Getränkedosen der Marke „Sprite“ à 0,33 Liter mit.

Täter schlagen Trennwand zum Restaurant ein

Danach schlugen sie im Lagerraum eine „Rigips“-Trennwand zum Restaurant ein und versuchten so, in die Geschäftsräume zu gelangen. Damit hatten sie jedoch keinen Erfolg. Der Wert der Beute beträgt rund 150 Euro, der Sachschaden circa 100 Euro. Die Aichacher Polizei bittet um Hinweise auf die Täter, insbesondere zum Verbleib der 120 Getränkedosen, unter der Telefonnummer 08251/8989-0. (nsi)

Themen folgen