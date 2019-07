vor 17 Min.

Einbrecher in Aichach: Keine Beute, hoher Schaden

Einbrecher haben ein Geschäft in Aichach heimgesucht. (Symbolfoto)

Einbrecher dringen am frühen Sonntagmorgen in ein Geschäft in der Münchener Straße ein. Sie verursachen mindestens 2000 Euro Schaden.

Einbrecher haben am frühen Sonntagmorgen in Aichach ein Geschäft in der Münchener Straße heimgesucht.

Wie die Polizei berichtet, haben die Täter zwischen 1 und 3 Uhr morgens zunächst versucht, die massive Türe des Schuh- und Schlüsselnotdienstes aufzuhebeln. Als das nicht gelang, schlugen sie eine Fensterscheibe ein und kletterten auf diesem Weg in das Geschäft.

Nach einer Durchsuchung der Geschäftsräume verschwanden die Täter vermutlich ohne Beute. Der verursachte Schaden wird auf mindestens 2000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Hinweise, Telefon 08251/8989-11. (bac)

