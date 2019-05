vor 51 Min.

Einbrecher in Aichacher Bäckerei

Ein Unbekannter ist in eine Bäckerei in der Industriestraße eingebrochen.

Ein Unbekannter ist in der Zeit von Dienstagabend, 20.15 Uhr, bis Donnerstagfrüh, 6.30 Uhr, in den Verkaufsraum einer Bäckerei im Haus des Baufachmarktes Obi an der Industriestraße in Ecknach eingebrochen. Er brach dazu eine Türe auf.

Die Polizei vermutet, dass der Täter auf der Suche nach Bargeld war. Mit einer vierstelligen Bargeldsumme verließ er schließlich den Tatort. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro, schätzt die Polizei. Hinweise werden unter Telefon 08251/8989-11 an die Polizei Aichach erbeten. (AN)

