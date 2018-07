20:40 Uhr

Einbrecher in Schrobenhausen stiehlt einzelne Schuhe

Der Täter dringt vermutlich in der selben Nacht auch in eine Apotheke ein. Dabei geht er aber leer aus.

Es war vermutlich derselbe Täter, der in der Nacht auf Dienstag in der Schrobenhausener Innenstadt zwei Einbrüche verübte. Einmal stieg er laut Polizei über eine eingeschlagene Fensterscheibe in einen Nebenraum einer Apotheke in der Lenbachstraße ein. Ohne Beute verließ er das Haus und hinterließ einen Sachschaden von etwa 200 Euro. Beim zweiten Einbruch verschaffte er sich über ein Fenster gewaltsam Zugang zu einem Schuhgeschäft. Dort entwendete er nach derzeitigem Kenntnisstand zwei Handtaschen und mehrere Schuhe. Auffällig ist laut Polizei, dass der Unbekannte einzelne Schuhe, aber kein Paar gestohlen hat. (AN)

