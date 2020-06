vor 37 Min.

Einbrecher löst Alarmsystem aus - und verschwindet

Ein Unbekannter bricht in eine Stahlhandel-Firma in Sulzemoos ein. Das Alarmsystem informiert den Inhaber. Die Großfahndung der Polizei bleibt erfolglos.

Obwohl das Alarmsystem sofort ausgelöst hat, ist es nicht gelungen, den Einbrecher in einer Firma für Stahlhandel in Sulzemoos zu erwischen. Der Unbekannte brach, so die Polizei Dachau, am Donnerstag gegen 23 Uhr in die Firma in der Maffeistraße ein. Der Inhaber, der die Einbruchsmitteilung vom Alarmsystem erhielt, informierte die Polizei.

Auch ein Hubschrauber ist in Sulzemoos in Einsatz

Sie leitete sofort eine Fahndung mit mehreren Streifenfahrzeugen und einem Hubschrauber ein. Dennoch konnte der Täter unerkannt fliehen. Er war über ein aufgehebeltes Fenster ins Firmeninnere gelangt und hatte Bargeld aus einem Büro gestohlen. Bei dem Täter handelt es sich um einen Mann, der 1,80 Meter groß und schlank ist und einen Bart trägt. Er war bekleidet mit Kapuzenpulli und Baseballmütze und trug einen Rucksack. (AZ)

