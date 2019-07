12:12 Uhr

Einbrecher machen sich an Kapelle Maria im Elend zu schaffen

Die Kapelle Maria im Elend bei Baar ist überregional durch die alljährliche Kameraden- und Soldatenwallfahrt bekannt. Nun waren Einbrecher dort zugange.

Unbekannte Einbrecher haben versucht, in die Sakristei der Wallfahrtskapelle Maria im Elend bei Baar zu gelangen. Wie die Polizei berichtet, machten sie sich mit einem breiten Hebelwerkzeug an der massiven Eichentüre zu schaffen. Obwohl sie kleinere Teile des Türblattes und des Rahmens herausstemmen konnten, gelangten sie nicht in die Sakristei und die Kirche. Die Tat ereignete sich laut Polizei zwischen Sonntagmittag und Montagmittag.

Polizei bittet Bevölkerung um Hinweise auf die Täter

Die Kapelle ist überregional durch die Kameraden- und Soldatenwallfahrt dorthin bekannt, zu der alljährlich rund 90 Vereine aus dem Landkreis und dem gesamten Umland sowie viele hundert weitere Teilnehmer kommen. Die verhinderten Einbrecher hinterließen nach ersten Schätzungen einen Schaden von mindestens 1000 Euro. Die Aichacher Polizei bittet um Hinweise auf die Täter unter Telefon 08251/8989-11. (nsi)

