Einbrecher scheitern bei Haus in Algertshausen an Kellertür

Unbekannte Täter wollten in ein Haus im Aichacher Stadtteil Algertshausen einsteigen.

Ein versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus im Aichacher Stadtteil Algertshausen ist an der Kellertür gescheitert. Wie die Aichacher Polizei mitteilt, ereignete sich die Tat zwischen Donnerstag, 17 Uhr, und Freitag, 6 Uhr.

In diesem Zeitraum versuchten unbekannte Täter, die Kellertür eines Einfamilienhauses in Algertshausen aufzuhebeln. Die Täter gelangten nicht ins Haus. An der Kellertür entstand nach Polizeiangaben ein Sachschaden von etwa 300 Euro. (AZ)

