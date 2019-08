vor 60 Min.

Einbrecher scheitern im Rehlinger Soccerpark

Die Polizei hofft auf Hinweise auf die Einbrecher, die in der Nacht zum Dienstag ins Bistrogebäude des Soccerparks in Rehling einsteigen wollten.

Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag versucht, in das Bistrogebäude beim Soccerpark im Rehlinger Ortsteil einzusteigen. Laut Mitteilung der Polizei versuchten die Täter zwischen 20 Uhr und 9 Uhr, die Eingangstüre und ein Fenster aufzuhebeln. Doch sie scheiterten. Die Polizei führt das auf die Beschaffenheit von Türe und Fenster zurück. Daraufhin verschwanden die Täter in unbekannter Richtung. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Hinweise werden an die Polizei Aichach, 08251/8989-11, erbeten. (AN)