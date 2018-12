vor 59 Min.

Einbrecher schlägt erneut in Firmen und Schule zu

Das Derchinger Gewerbegebiet wurde wieder von einem Einbrecher heimgesucht. Er hebelte mehrere Fenster auf.

In der Äußeren Industriestraße ging der Täter in der Nacht auf Mittwoch auf ein Betriebsgelände, das auf zwei Seiten von einer hohen Hecke umwachsen ist. Dort hebelte er ein Fenster auf und gelangte so in die Büroräume. Dem Unbekannten gelang es laut Polizei, einen verschlossenen Schrank aufzuwuchten, in dem die Kaffeekasse verwahrt wurde. Diese nahm er an sich und hinterließ durch sein brachiales Vorgehen 3000 Euro Schaden.

In der selben Nacht wurde in die Grundschule Ottmaring eingebrochen. An einer Seite hebelte der Unbekannte ein Fenster auf und gelangte offenbar im Inneren gezielt in die Räume des Sekretariates. Hier durchwühlte er alles und fand ein Behältnis, in dem Kopiergeld verwahrt wurde. Er richtete 500 Euro Schaden an. (AN)

