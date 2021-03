vor 33 Min.

Einbrecher stehlen mehrere Träger Bier aus Tennishütte

Unbekannte stahlen mehrere Träger Bier aus einer Tennishütte in Niederroth.

Einbrecher suchen die Tennishütte am Sportgelände des SV Niederroth heim. Der Sachschaden ist höher als die Beute. Waren die Täter durstig?

Unbekannte haben in Niederroth ( Markt Indersdorf) in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen Einbruch verübt. Wie die Polizei berichtet, schlugen Unbekannte ein Fenster der Tennishütte am Sportgelände des SV Niederroth ein. Anschließend entwendeten die Täter mehrere Träger Bier.

Die Polizei bittet um Mithilfe

Der Beuteschaden hält sich in Grenzen, jedoch verursachten die Täter einen Sachschaden in Höhe von etwa 750 Euro. Die Polizei Dachau bittet deshalb um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08131/5610. (kneit)

