vor 2 Min.

Einbrecher steigen über das Dach in ein Bekleidungsgeschäft ein

Einbruch in Aindling: Diebe haben wohl Kleidung im Wert von 1500 Euro erbeutet.

Einbrecher sind in Aindling in ein Bekleidungsgeschäft gestiegen und Kleidung entwendet. Es entstand ein Schaden von 1500 Euro.

Unbekannte Einbrecher sind in ein Aindlinger Bekleidungsgschäft eingestiegen und haben dort eine unbekannte Anzahl an Kleidungsstücken gestohlen. Laut Polizeibericht kletterten die Einbrecher im Zeitraum zwischen Mittwoch, 14. August, 12 Uhr und Freitag, 16. August, 8 Uhr über eine Feuerleiter auf das Dach des Geschäftes in der Peter-Sengl-Straße.

Polizei: Einbrecher reißen Eternitplatt heraus

Dort rissen sie eine Eternitplatte heraus und brachen über das Dach in den Verkaufsraum des Bekleidungsgeschäftes ein. Aus dem Inneren entwendeten die Unbekannten die Kleidungsstücke. Der Beuteschaden liegt noch nicht vor. Der Sachschaden wird auf ca. 1500 Euro geschätzt. Hinweise an die Polizei Aichach unter der Telefonnummer 08251/8989-11. (cli)

