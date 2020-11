vor 31 Min.

Einbrecher steigt in Maschinenbaufirma in Aichacher Gewerbepark ein

Ein Einbrecher ist in der Nacht zum Mittwoch in eine Maschinenbaufirma an der Carl-von-Linde-Straße in Aichach eingestiegen. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Ein bislang unbekannter Einbrecher ist in eine Maschinenbaufirma im Gewerbepark an der Gemeindegrenze zwischen Aichach-Gallenbach und Dasing-Laimering eingestiegen.

Wie die Polizei mitteilte, hebelte er zwischen Dienstag um 20 Uhr und Mittwoch um 6 Uhr ein Fenster der Firma an der Carl-von-Linde-Straße auf. Nachdem er die Büroräume erfolglos nach Wertsachen durchsucht hatte, verschwand er ohne Beute in unbekannter Richtung.

Einbruch in Aichacher Maschinenbaufirma: Polizei bittet Bürger um Mithilfe

An dem Fenster entstand ein Schaden in Höhe von knapp 500 Euro. Die Polizeiinspektion Aichach bittet um Hinweise unter Telefon 08251/8989-0. (nsi)

