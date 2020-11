vor 51 Min.

Einbrecher stiehlt Trinkgeld und Wandtresor aus Pöttmeser Bäckerei

Ein unbekannter Einbrecher ist in eine Bäckerei in Pöttmes eingestiegen.

Ein Einbrecher stiehlt in einer Bäckerei am Pöttmeser Marktplatz einen Wandtresor und die Trinkgeldkasse. Außerdem durchwühlt er Pakete im angrenzenden DHL-Shop.

Ein unbekannter Täter ist in eine Bäckerei am Pöttmeser Marktplatz eingebrochen. Die Tat geschah offenbar in der Nacht vom Freitag auf Samstag. Wie das Polizeipräsidium Schwaben-Nord mitteilte, hebelte der Täter die gläserne Eingangstüre auf und gelangte so in das Gebäude.

Einbrecher flüchtet mit vierstelliger Summe Bargeld aus Pöttmeser Bäckerei

Er stahl einen Wandtresor mit Bargeld. Durch die Bäckerei ging er anschließend in den angrenzenden DHL-Shop, wo er mehrere Pakete durchwühlte. Ob er etwas herausnahm, ist bislang nicht bekannt. Allerdings nahm er die Trinkgeldkasse mit, sodass er mit Bargeld im unteren vierstelligen Bereich flüchtete. Der von ihm verursachte Sachschaden dürfte bei etwa 1500 Euro liegen. Die Kripo Augsburg hat die Ermittlungen übernommen. Sie bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323 3810. (nsi)

Lesen Sie auch:

Themen folgen