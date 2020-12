vor 34 Min.

Einbrecher sucht Bäckerei in Affing heim

Ein unbekannter Einbrecher hat in Affing in eine Bäckerei eingebrochen.

Ein bislang Unbekannter stemmt eine Tür auf und gelangt so in die Bäckerei am Schlossplatz. Er erbeutet Geld und richtet einen Sachschaden von rund 1000 Euro an.

In eine Bäckerei in Affing hat ein bislang Unbekannter am frühen Dienstag eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, stemmte der Täter gegen 0.15 Uhr eine rückwärtige Tür zu der Bäckerei am Schloßplatz auf und gelangte so nach drinnen.

Einbrecher durchsucht fast zwei Stunden lang die Räume

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei durchsuchte er bis gegen 2 Uhr die Räume und erbeutete schließlich Bargeld in Höhe von rund 2800 Euro. Er richtete außerdem einen Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro an. Die Aichacher Polizei bittet um Hinweise, Telefon 08251/8989-0. (bac)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen