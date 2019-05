11:25 Uhr

Einbrecher tauscht Rotwein gegen Bier in Aichach

Ein Einbrecher hat in einem Gartenhaus einer Kleingartenanlage in Aichach drei Kästen Bier und Limonade gestohlen. Dafür lässt er eine Flasche Rotwein zurück.

Dieser Einbrecher ist offenbar auf der Suche nach Ess- und Trinkbarem gewesen. Laut Aichacher Polizei wurde ein Unbekannter in der Nacht zum Dienstag in einem Gartenhaus in der Kleingartenanlage In der Au in Aichach fündig. Der Täter stahl dort drei Getränkekästen. Am Tatort ließ er eine Rotweinflasche zurück. Die Polizei vermutet, das ihm Bier und Limonade einfach zusagt haben. Die Rotweinflasche dürfte übrigens aus einem anderen Gartenhaus stammen, vermutet die Polizei. Der Sachschaden beträgt etwa 300 Euro. (AN)

