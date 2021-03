vor 4 Min.

Einbruch: Diebe in Dachau stehlen ein Sparschwein aus Friseursalon

Unbekannte brachen in einen Friseursalon in Dachau ein.

Unbekannte brechen in einen Friseursalon in Dachau ein. Dabei erbeuten sie nicht nur das Wechselgeld, sondern auch noch einen besonderen Gegenstand.

Bislang unbekannte Täter sind in einen Friseursalon an der Liegnitzer Straße in Dachau eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich die Tat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Die Täter brachen eine Nebentür auf und gelangten auf diese Weise in den Salon.

Hoher Sachschaden bei Einbruch in einen Friseursalon in Dachau

Dort erbeuteten sie das Wechselgeld und ein Sparschwein. Die Polizei geht von einem Gesamtschaden in Höhe von 500 Euro aus. Der Sachschaden war um ein Vielfaches höher. Er beläuft sich auf 2500 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Dachau zu melden. (kneit)

