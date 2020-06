14:34 Uhr

Einbruch in ein Fischerhäuschen in Todtenweis

Ein Unbekannter hat in ein Fischerhäuschen in Todtenweis eingebrochen.

Ein Unbekannter bricht in der Nacht auf Mittwoch eine Tür auf und entwendet Angelzubehör im Wert von rund 100 Euro.

In ein Fischerhäuschen in Todtenweis ist in der Nacht auf Mittwoch eingebrochen worden. Wie die Polizei berichtet, hat sich der Vorfall zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 16.40 Uhr, ereignet.

Sachschaden: rund 100 Euro

Die Türe des Fischerhäuschens wurde aufgebrochen. Der unbekannte Täter entwendete Angelzubehör im Wert von etwa 1000 Euro. Der Sachschaden an der Türe der Gartenhütte beläuft sich zudem auf etwa 100 Euro. (bac)

Themen folgen