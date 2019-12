vor 44 Min.

Einbruch mal umgekehrt: Täter brechen aus Einfamilienhaus aus

Unbekannte Einbrecher drückten ein Fenster eines Wohnhauses in Dachau auf und gelangten so ins Innere. Dort hatten sie es auf Schmuck abgesehen - doch dann geschah etwas Unerwartetes.

Dieser Einbruch verlief anders als geplant: Zunächst drangen die Täter in ein Wohnhaus ein. Dann ließ plötzlich eine Zeitautomatik alle Jalousien herunter.

Unbekannte Täter sind in Dachau in ein Einfamilienhaus ein- und danach wieder ausgebrochen. Sie nutzten nach Polizeiangaben die kurze Abwesenheit der Besitzerin des Hauses an der August-Pfaltz-Straße am Donnerstag zwischen 16.30 und 17.30 Uhr, um ein Fenster aufzudrücken und so ins Haus zu gelangen.

Täter nehmen Schmuck im Wert von 2000 Euro mit

Dort stahlen sie Schmuck. Als sie das Haus wieder verlassen wollten, ließ eine Zeitautomatik zufällig in diesem Moment alle Jalousien herunter.

Einbrecher geraten in Panik und glauben, sie seien eingeschlossen

Wie die Polizei mitteilte, gerieten die Täter offenbar in Panik und glaubten, sie seien eingeschlossen. Sie beschädigten zwei versperrte Fensterhandgriffe, ohne sie öffnen zu können. Schließlich gelang es ihnen, über eine Nebentür das Haus zu verlassen. Der Wert der Beute beträgt ersten Einschätzungen zufolge circa 2000 Euro, der Sachschaden etwa 1500 Euro. (nsi)

Themen folgen