vor 56 Min.

Einbruchversuche in einem Geschäftshaus in Dachau

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben Unbekannte versucht, in ein Geschäftshaus in Dachau zu gelangen.

Unbekannte versuchen, in ein Geschäftshaus in Dachau zu gelangen. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizeiinspektion Dachau entgegen.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben Unbekannte versucht, in eine Arztpraxis und in ein Spielwarengeschäft in Dachau einzubrechen. Die Praxis und das Geschäft befinden sich in demselben Geschäftshaus in der Münchener Straße. Wie die Polizei berichtet, versuchten die Täter über die Nebeneingänge in das Gebäude zu gelangen.

Einbruchsversuche in Dachau: Die Türen hielten stand

Allerdings scheiterten sie an den stabilen Türen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2500 Euro. Mögliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Dachau entgegen. (kneit)



Lesen Sie dazu auch:





Themen folgen