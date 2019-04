Eine Grundsatzdebatte über den Videobeweis ist absolut unnötig

Der Videobeweis im Profifußball macht Sinn, auch wenn es weiterhin Fehlentscheidungen geben wird. Denn es entscheiden Menschen, die Szenen unterschiedlich bewerten.

Ehefrauen, die fürchteten, ihren Gatten nun permanent an der Backe zu haben, dürfen beruhigt sein. Mit dem Videobeweis haben Fußballstammtische ihre Daseinsberechtigung nicht verloren. Im Gegenteil. Seit knapp zwei Jahren darf das Helferlein im Kölner Kämmerchen seinen Dienst verrichten. Die Diskussionen sind deshalb aber nicht abgeebbt, tendenziell haben sie sogar zugenommen: Weil nicht mehr nur über Spielszenen gestritten wird, sondern auch über den Videobeweis selbst. Statistisch bewiesen ist: Der Fußball ist seitdem gerechter, die Fehlentscheidungen sind weniger geworden.

Den Bremern hilft diese Erkenntnis allerdings nicht weiter. Sie fühlen sich betrogen, weil Schiedsrichter Siebert den Bayern kurz vor Schluss einen Strafstoß zusprach. Aus Bremer Sicht skandalös, aus Münchner Sicht vertretbar. Und genau darin liegt die Krux.

Elfmeter für FC Bayern: Selbst die Videoassistenten schienen uneins

Denn selbst das mehrmalige Studium der Bewegtbilder löste nicht auf, wie sehr Gebre Selassie mit seinem leichten Schubser Coman aus dem Tritt brachte? Während die einen dem Franzosen eine Schwalbe andichteten, sahen andere ein elfmeterwürdiges Foul. Selbst die Videoassistenten schienen uneins. Sie griffen nicht ein, weil sie keine „klare und offensichtliche“ Fehlentscheidung erkennen konnten.

Wie weit Meinungen auseinanderdriften können, beweist wiederkehrend die leidige Diskussion über Handspiele. Absicht? Keine Absicht? Kritiker unterstellen den Unparteiischen inzwischen Willkür, wenn die Hand den Ball berührt. Dass Fehlentscheidungen dank technischer Hilfsmittel gänzlich aus Stadien verbannt werden, ist wünschenswert. Aber auch utopisch. Weiterhin entscheiden Menschen, die Szenen unterschiedlich bewerten. Und Fehler machen. In Bremen unterlief dem Schiedsrichter einer dieser Fehler – auch wenn dieser nichts mit dem Pfiff an sich zu tun hatte. Aber hätte Siebert sich am Fernseher selbst ein Bild von der Szene gemacht und wäre bei seiner Tatsachenentscheidung geblieben, die Kritik wäre bei weitem nicht so brachial über ihn hereingebrochen.

So aber wird einmal mehr eine Grundsatzdebatte über den Sinn des Videobeweises angestoßen. Diese erscheint absolut unnötig – auch wenn dieser Auffassung Stammtischgenossen und deren Ehefrauen bestimmt widersprechen.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen Folgen