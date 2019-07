vor 4 Min.

Eine Harmonie der Farben für Affings Mittagsbetreuung

Am Neubau hinter der Grundschule dominieren Grau und Weiß mit Farbtupfern in Tomatenrot und Limonengrün

Alles ist eine Frage des Geschmacks. Farben zum Beispiel. Tomatenrot ist dem einen zu auffällig, Limonengrün dem nächsten zu deftig, ein sattes Gelb dem Übernächsten zu knallig. Ein anderer spricht dagegen von einer „Harmonie der Farben“, die gestört würde, wenn eine Komponente verändert werde. Ganz einig war sich der Affinger Bauausschuss beim Farbkonzept für den Neubau der Mittagsbetreuung nicht. Am Ende aber respektierte die Mehrheit von 5:1 die Vorschläge der Fachleute, und Architekt Manfred Schneider konnte zufrieden seine vielen Musterstücke einpacken, die er mitgebracht hatte.

Der Neubau, der vor kurzem unweit der Grundschule begonnen wurde, erhält eine Holzfassade. Weil die ohnehin irgendwann verwittert und vergraut, bekommt das Holz von Anfang an einen Vergrauungsanstrich. Will heißen: An der Wetterseite, wo sich die Farbe nicht so lange hält, kommt das vergraute Holz durch. An den anderen Seiten bleibt die Farbe. Insgesamt entstehe so ein homogener Gesamteindruck, betonte Schneider. Das beste daran: Die Fassade muss nie gestrichen werden – es sei denn, man stößt sich am Grau des Holzes.

Auch sonst setzt der Planer auf Grau. Tür- und Fensterstöcke werden schiefergrau. Farbakzente setzen die beweglichen Elemente. Die Eingangstür wird tomatenrot, die Fensterrahmen limonengrün. Diese Tupfer werden ins Innere mitgenommen. Tomatenrot taucht an den Wänden in Windfang und Garderobe wieder auf, das Grün an den Toilettentüren und in einer dunkleren Nuance als Fliesenbordüre. Weiß aber ist die dominierende Farbe der Wände. Auf Wunsch der Verantwortlichen der Mittagsbetreuung erhält jeder der drei Gruppenraum eine bunte Wand. Die Wahl fiel auf Gelb, Aquamarin und Ginster.

Bei den Böden wird im Speisesaal, der zugleich als Sitzungssaal für den Gemeinderat dienen wird, und im Garderobenbereich auf Eichen-Industrieparkett gesetzt. Im Teil der Mittagsbetreuung und in den Gruppenräumen fiel die Wahl der Mitarbeiter der Einrichtung auf ein sattes gelbes Linoleum.

Architekt Schneider hatte Musterstücke mitgebracht, die die Ausschussmitglieder intensiv betrachteten. Die Materialwahl wurde nicht infrage gestellt, es gab aber durchaus unterschiedliche Ansichten zu den Farbtönen. Georg Brandmeier fühlte sich bei der roten Tür an ein Feuerwehrhaus erinnert, Matthias Brandmeir war das Linoleum zu Gelb, Carlos Waldmann sah die unterschiedlichen Grüntöne kritisch. Manfred Klostermeir hingegen wollte an der Farbkomposition nicht rütteln. „Ich hab das Vertrauen“, betonte er. Bürgermeister Winklhofer, der gelernte Werbefachmann, war ganz in seinem Element. Er sprach von Farbklängen, einem gelungenen Konzept mit mutigen Akzenten und versicherte: „Das harmoniert.“ Nur stören dürfe man die Harmonie nicht. Am Ende verließ sich der Ausschuss auf die Fachleute. Matthias Brandmeir hätte lediglich in den Fluren zu den Gruppenräumen lieber Parkett statt Linoleum gehabt. Deshalb stimmte er gegen das Farbkonzept.

Themen Folgen