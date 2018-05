17.05.2018

Eine Messe fürs Ehrenamt

Anmeldeschluss bei Agentur bis Freitag

Die dritte Freiwilligenmesse für das Wittelsbacher Land findet am Sonntag, 23. September, von 11 bis 17 Uhr in der Stadthalle in Friedberg statt. Anmeldungen nimmt die Freiwilligenagentur des Landkreises entgegen. Anmeldeschluss ist Freitag, 18. Mai. Vereine, Verbände und Initiativen können sich dort präsentieren und interessierte Bürger für ein freiwilliges Engagement in ihrer Einrichtung beziehungsweise ihrem Verein begeistern. Daneben bietet die Messe laut einer Mitteilung der Freiwilligenagentur auch Gelegenheit, andere Anbieter kennenzulernen, sich auszutauschen und sich am Rahmenprogramm zu beteiligen.

Die Freiwilligenagentur Mitanand & Füranand im Wittelsbacher Land und der Kreisjugendring Aichach-Friedberg veranstalten die Freiwilligenmesse im zweijährigen Turnus, abwechselnd in Friedberg und Aichach. Bei der zweiten Freiwilligenmesse im April 2016 in Aichach stellten sich 30 ehrenamtliche Organisationen, Einrichtungen und Vereine vor. Rund 800 Menschen besuchten damals die Veranstaltung.

Anlass, eine Freiwilligenmesse auf die Beine zu stellen, ist laut Stefanie Siegling, Leiterin der Agentur, dass sich viele Bürger ehrenamtlich engagieren möchten, aber nicht wissen, welche Möglichkeiten es gibt. Da am Veranstaltungssonntag in Friedberg zeitgleich der verkaufsoffene Sonntag inklusive dem Matthäusmarkt stattfindet, erhoffen sich die Veranstalter Zulauf und Interesse durch das Publikum. (AN)

und Infos Freiwilligenagentur Mitanand & Füranand im Wittelsbacher Land, Steubstraße Aichach, Telefon 08251/20420 11, E-Mail freiwilligenagentur@lra-aic-fdb.de; Kreisjugendring Aichach-Friedberg, Konradinstraße Friedberg, Telefon 0821/ 25929361, E-Mail info@kjr-aichach-friedberg.de

Themen Folgen