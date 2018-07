15:00 Uhr

Eine Million Euro für Untermauerbachs Untergrund

In dem Aichacher Stadtteil soll die Ortsdurchfahrt ausgebaut und mit einem Gehweg versehen werden. Davor ist allerdings der Kanal dran.

Von Claudia Bammer

Bevor die Ortsdurchfahrt von Untermauerbach ausgebaut wird, muss erst im Untergrund alles in Ordnung sein: Eine Untersuchung des Kanals in dem Aichacher Stadtteil hat jetzt Unerfreuliches zutage gebracht, wie Helmut Baumann vom Bauamt am Dienstagabend im Bauausschuss berichtete. Bei einem großen Teil des Kanals besteht akuter Handlungsbedarf. Bürgermeister Klaus Habermann: „Da kommt Freude auf, aber das wird uns noch öfter so gehen.“

Untersucht wurden etwa 1,5 Kilometer des rund 2,4 Kilometer langen Kanalnetzes sowie etwa 47 Hauptschächte. Nicht untersucht wurden der Kanal in der Klingener Straße, der erst im Jahr 2000 gebaut wurde, und Hausanschlussleitungen.

Ergebnis: Der Mischwasserkanal weist massive Schäden auf, die zum sofortigen Handeln Anlass geben. Etwa 80 Prozent der untersuchten Kanäle müssen sofort oder kurzfristig saniert werden. Hydraulische Überlastungen – sprich: zu geringe Durchflusskapazitäten – bestehen am südwestlichen Stich der Straße „Eichberg“ und im Bereich des Kanalstrangs „Am Wasserturm“: Der Kanal müsste deshalb südlich der Kapelle in einem Teilbereich der St.-Martin-Straße vergrößert werden. Ansonsten sollen die schadhaften Rohre in der Ortsdurchfahrt – St.-Martin-Straße, dem Schmiedberg und der Bergener Straße bis Hirschtränk – und den angrenzenden Bereichen erneuert werden. Kosten: zirka eine Million Euro. Weitere Kanalschäden sollen mittels Roboter saniert werden. Dafür fallen nochmals rund 90000 Euro an.

Verschieben lässt sich die Maßnahme nicht. Wie Baumann und Bürgermeister Klaus Habermann sagten, drängt das Wasserwirtschaftsamt auf eine fristgerechte Beseitigung der Schäden. Das bedeutet für einen Großteil der festgestellten Schäden: sofort oder innerhalb eines Jahres. Der Ausschuss nahm das ohne Diskussion zur Kenntnis und beschloss einstimmig, das Geld in den Haushaltsberatungen für 2019 vorzusehen.

