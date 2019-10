12:43 Uhr

Eine Spielothek soll ins Café Schmid einziehen

Eine Spielothek soll im Erdgeschoss und im Keller eines Lokals in der Donauwörther Straße einziehen. Welche Zweifel es gibt.

Eine Spielothek soll in ein leerstehendes Lokal an der Donauwörther Straße in Aichach einziehen. Dort residierte früher erst das Café Schmid, dann die Bögenhofstub’n. Ein Antrag auf Nutzungsänderung stand im Aichacher Bauausschuss auf der Tagesordnung. Der Antrag sieht im Erdgeschoss eine Gaststätte mit Ausschank von Getränken und etwa 33 Gästeplätzen vor. Die Spielothek soll im hinteren Bereich im Erdgeschoss und im Keller eingerichtet werden. Geöffnet sein die Spielothek soll täglich von 9 bis 4 Uhr früh. Im ersten Stock, der früher auch zum Cafébereich zählte, sind zwei Wohnungen vorgesehen.

Aichach: Abstand zu nächster Spielothek muss mindestens 500 Meter betragen

Im zweiten Stock gibt es bereits eine Wohnung. Dabei soll es bleiben. Im Bauausschuss gab es Zweifel, ob diese Betriebszeiten möglich sind. Das soll nochmals geklärt werden. Ebenso der Abstand zur nächsten Spielothek, der laut Gesetz mindestens 500 Meter betragen muss. Der Antrag wurde deshalb von der Tagesordnung abgesetzt. Er wird im Stadtrat behandelt.

