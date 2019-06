00:35 Uhr

Eine Woche Kirchenmusik in Maria Birnbaum

Die Bandbreite reicht von der Gregorianik bis zu Kompositionen des 20. Jahrhunderts

Kirchen sind Orte der Besinnung, des Gebets und der Stille. Kirchen sind aber auch architektonische Meisterwerke, und vielleicht eine der schönsten in Bayern ist Maria Birnbaum bei Sielenbach im Wittelsbacher Land. Das alles rechtfertigt einen Besuch, und dass ein solcher Sakralbau ein vergleichsweise kühler Aufenthaltsort ist, ist bei der aktuellen Hitzewelle durchaus von Interesse. Kirchen sind aber auch Orte der Musik. Und die steht im Mittelpunkt wenn am morgigen Sonntag, 30. Juni, die erste Woche der Kirchenmusik in der Wallfahrtskirche beginnt. Sie dauert bis Sonntag, 7. Juli.

Initiator und musikalischer Leiter des Festivals ist der Kirchenmusiker Rudolf Drexl, gebürtiger Sielenbacher. Hauptprotagonisten sind der Kammerchor Maria Birnbaum, der seit vielen Jahren an der Wallfahrtskirche im Ecknachtal und andernorts Gottesdienste und Kirchenkonzerte gestaltet, sowie der Kirchenchor St. Severin aus der gleichnamigen Pfarrei in Garching. Den Konzert- und Gottesdienstbesuchern soll die enorme Bandbreite der Kirchenmusik vor Ohren geführt werden – von der Gregorianik des frühen Mittelalters bis zur Kirchenmusik des 20. Jahrhunderts, verschiedene Kompositionsstile, verschiedene Besetzungen, verschiedene Stimmen. In Maria Birnbaum werden Sänger und Instrumentalisten aus der Region für die Region musizieren.

Beim Festival ist Kirchenmusik nicht nur konzertant, sondern auch im liturgischen Rahmen zu hören. An den Sonntagen finden zwei Konzerte statt (Beginn jeweils 17 Uhr), in denen zwei der großen Haydn-Messen aufgeführt werden: am 30. Juni die Cäcilienmesse, am 7. Juli die Theresienmesse. Dazwischen werden Gottesdienste an der Wallfahrtskirche (Sonntag/Montag/Mittwoch/Freitag/Sonntag, Beginn jeweils 19 Uhr) kirchenmusikalisch gestaltet. Dabei sind unter anderem Werke von Giovanni Pierluigi da Palestrina, Peter Cornelius, Camille Saint-Saëns und Sergej Rachmaninow, moderne Psalmvertonungen für Querflöte, E-Piano und Schlagzeug sowie Rokoko-Werke für Salterio und Orgel zu hören. Ein Höhepunkt ist der Samstagabend ab 20 Uhr: Dann heißt es „Gospels und Spirituals in Concert“. (AN, cli)

Der Eintritt zu den insgesamt drei Konzerten und selbstverständlich auch zu den fünf musikalisch gestalteten Gottesdiensten in dieser Kirchenmusikwoche ist frei. Die Veranstalter bitten aber um Spenden für die Kirchenmusik.

Themen Folgen