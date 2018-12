17.12.2018

Eine Zukunft ohne böse Überraschungen

Albertine Ganshorn ist ehrenamtlich als Rentenberaterin im Landkreis Aichach-Friedberg aktiv. Sie weiß, was die Rentner von morgen unbedingt heute schon tun sollten und gibt einige hilfreiche Tipps

Nichts scheint weiter entfernt als die Rente – jedenfalls, wenn man jung ist. Die Renteninformation, die alle paar Jahre ins Haus kommt, wird da im alltäglichen Stress auch gerne mal beiseite gelegt, wenn es gut läuft vielleicht noch gelocht und abgeheftet. Wer hat schon ernsthaft Freude daran, sich durch das Gesetzesdick-icht der Rente zu schlagen? Genau das könnte später aber zum Problem werden, wie Albertine Ganshorn aus Ainlding berichtet. Sie ist eine von zwei ehrenamtlichen Rentenberatern im nördlichen Landkreis Aichach-Friedberg und hat ein paar Tipps für die Rentner von morgen.

Die Taktik des regelmäßigen Abheftens allein überzeugt Albertine Ganshorn nicht. Immerhin sind die Unterlagen der Rentenversicherung im Ernstfall schnell wieder gefunden. Nach acht Jahren ehrenamtlicher Rentenberatung im Wittelsbacher Land hat sie vor allem diesen einen Wunsch an die Menschen, die eine Rente beantragen: „Bitte die Unterlagen ordentlich beieinander haben“, sagt sie.

Außerdem solle man – auch wenn das Rentenalter noch in weiter Ferne liegt – seinen Kontenverlauf regelmäßig prüfen. Bei einem Arbeitsplatzwechsel empfiehlt die Aindlinger Rentenberaterin, zu einer Beratung zu gehen. Zu diesem Zeitpunkt erhalte ein Arbeitnehmer Auskunft über seinen derzeitigen Rentenanspruch. Für alle ab 40 wird die Information in regelmäßigen Abständen nach Hause geschickt. Immer wieder ergeben sich Zeitabschnitte, von denen noch unklar ist, welchen Rentenanspruch der Arbeitnehmer dafür hat. Diese Fehlzeiten sollten rechtzeitig abgeklärt werden, rät Albertine Ganshorn. Jahre später sei es oftmals schwierig, Beschäftigungsverhältnisse oder ähnliches noch nachzuweisen. Wer unter 50 Jahre alt ist, solle deshalb dringend nachschauen, ob es hier noch Lücken gibt, die geschlossen werden müssen.

Auch für 450-Euro-Jobber hat die Expertin einen Rat. Sie sollen nach Möglichkeit nicht auf die Pflichtversicherung verzichten. Das wirke sich später negativ aus. „Jeder Tag zählt“, sagt sie. Es seien vor allem Mütter, die mit 450-Euro-Jobs zu ihr kommen. Beratung in Sachen Rente suchen aber auch pflegende Angehörige, Schulabgänger oder Rentner. Im Durchschnitt führt Albertine Ganshorn zwischen 30 und 60 Gespräche in einem Quartal. Wie die ehrenamtliche Beraterin selber sagt, nimmt sie sich auch mal abends oder am Wochenende Zeit für die Anfragen. Sie richtet sich bei der Terminvereinbarung auch nach den Arbeitszeiten der anfragenden Kundschaft. So viel Zeit könne sich eine Gemeinde nicht nehmen, wenn man dort den Rentenantrag abgibt. Jeden ersten Mittwoch im Monat hat die Rentenberaterin eine feste Sprechstunde von 13 bis 15 Uhr. Termine werden telefonisch vereinbart. Mittlerweile ist sie selbst in Rente, war früher als Sozialarbeiterin und Verwaltungsbeamte tätig und ist derzeit als Seniorenbeauftragte der Marktgemeinde Aindling beschäftigt. Außerdem ist sie im Vorstand der Katholischen Arbeitnehmerbewegung (KAB) im Landkreis Aichach-Friedberg. Über die ist sie in das Amt der Rentenberaterin gewählt worden.

Rentenberatung bietet unter anderem auch ein ehrenamtlicher Berater in Affing und in Friedberg an. Es gibt zusätzlich eine landkreisweite Sprechstunde der Deutschen Rentenversicherung im Verwaltungsgebäude in Aichach und bei der Rentenversicherung Schwaben in Augsburg. Die Stadt Aichach berät ihre Einwohner ebenfalls im Verwaltungsgebäude. (kabe)

Albertine Ganshorn berät im Landkreis Aichach-Friedberg und ist telefonisch erreichbar unter 08237/953756 oder unter der Mobilfunknummer 0177/7614363. Über Beratungsmöglichkeiten informiert die Deutsche Rentenversicherung auf ihren Internetseiten.

Themen Folgen