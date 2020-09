vor 42 Min.

Eine der besten Anwälte Deutschlands

Corinna Sobottka aus Aichach wurde ausgezeichnet und zählt zu den besten Anwälten Deutschlands im IT-Recht

Fast wäre die E-Mail im Spam-Ordner gelandet. Als Corinna Sobottka die Benachrichtigung über die Auszeichnung erhielt, konnte sie es zunächst nicht glauben. Laut dem Handelsblatt und dem amerikanischen Fachverlag Best Lawyers gehört die Aichacherin zu den besten Anwälten Deutschlands.

Während ihrer Schulzeit am Aichacher Deutschherren-Gymnasium wollte Sobottka später eigentlich „irgendwas mit Medien“ machen. Nach dem Abitur entschied sie sich dann aber doch für ein Jura-Studium. Heute kann die Aichacherin bei der Arbeit ihre juristische Tätigkeit und ihre Begeisterung für Medien und IT kombinieren.

Schon beim Studium an der Ludwig-Maximilians-Universität in München zeigte sich: Jura liegt ihr. In den Zwischenprüfungen zählte sie zu den besten drei Prozent in Bayern. Seit 2016 arbeitet Sobottka bei SKW Schwarz in München, einer Kanzlei mit dem Schwerpunkt IT, IP und Medien. Da sich der Alltag und somit auch der Medienkonsum immer mehr online abspiele, reize es sie, die Digitalisierung rechtlich zu begleiten. In ihrer täglichen Arbeit berät die Aichacherin große Online-Plattformen zu rechtlichen Fragestellungen, prüft Social-Media-Kampagnen und den Einsatz von Influencer-Marketing.

Mit ihrem Spezialgebiet IT-Recht ist Sobottka als Frau noch die Ausnahme. Unter den 212 vom Handelsblatt ausgezeichneten Anwälten finden sich lediglich 27 Frauennamen. Allerdings sei gerade ein Umschwung festzustellen. Immer mehr Berufseinsteigerinnen trauten sich in die IT- und Digitalbranche. Auf der Führungsebene sehe es allerdings noch ganz anders aus. Hier seien nach wie vor hauptsächlich Männer vertreten. Damit sich hier ein Wandel vollzieht, sei es wichtig, gezielte Frauenförderung zu betreiben, so die Aichacherin.

Deshalb hat sie gemeinsam mit Kolleginnen ihrer Kanzlei die Veranstaltungsreihe „Digital Female Event“ ins Leben gerufen. Das Format richtet sich speziell an Frauen, die im IT- und Digital-Bereich arbeiten. Zu den Events werden erfolgreiche Frauen eingeladen, um ihre Erfahrungen und ihre Karrieretipps mit anderen Frauen in der Digitalbranche zu teilen. (AZ)

Themen folgen