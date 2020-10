vor 19 Min.

„Eine grandiose Lebensleistung“

Klaus Laske erhält von unserer Redaktion die Silberdistel für sein ehrenamtliches Engagement in 50 Jahren

Ehrungen hat Klaus Laske in den vergangenen Wochen nach der Jahreshauptversammlung seines Vereins eine ganze Reihe erfahren. Beim TSV Aichach ist er jetzt Ehrenvorsitzender und mit einer Tafel im Eingangsbereich der Turnhalle in die Ehrengalerie aufgenommen worden. Er durfte sich ins Goldene Buch seiner Heimatstadt eintragen und der Bayerische Landes-Sportverband hat den 77-Jährigen mit der Ehrenmedaille in Gold mit Brillanten ausgezeichnet.

Über die Auszeichnung unserer Redaktion hat er sich jetzt aber ganz besonders gefreut. Er erhält die Silberdistel für sein ehrenamtliches Engagement (wir berichteten). 50 Jahre lang hat Laske den mit Abstand größten Sportverein im Verbreitungsgebiet unserer Zeitung geleitet. Das ist selbst im Wittelsbacher Land, wo das Ehrenamt noch einen sehr hohen Stellenwert hat, absolut außergewöhnlich, sagte AN-Redaktionsleiter Christian Lichtenstern bei der Übergabe.

Laske leitete bis vor Kurzem einen Verein, der heute rund 2800 Mitglieder in 18 Abteilungen hat. Der Aichacher Bürgermeister Klaus Habermann ist sich sicher: So eine lange Amtszeit wird es nicht mehr geben. Er sprach bei der Übergabe des Preises von einer „grandiosen Lebensleistung von Klaus Laske“ für seinen Verein, aber auch in vielen anderen Funktionen für die Stadt. Laske selbst betonte, dass alles nur durch die enorme Mitarbeit von vielen Wegbegleitern und besonders seiner Frau Brigitte möglich gewesen sei. (AZ)

