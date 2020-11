vor 32 Min.

Einsatz in Kühbach: Einfamilienhaus brennt

In Kühbach hat es am Donnerstagmorgen gebrannt.

Feuerwehr und Polizei sind derzeit in Kühbach im Einsatz. Dort brannte am Donnerstagmorgen ein Einfamilienhaus.

Großeinsatz für Feuerwehren und Polizei am Donnerstagmorgen in Kühbach. Wie die Polizei mitteilt, brannte in der Schönbacher Straße ein Einfamilienhaus.

Mittlerweile sei es den Einsatzkräften gelungen, den Brand zu löschen. Die Kriminalpolizei übernimmt die Ermittlungen. Nach ersten Erkenntnissen gebe es keine Verletzten, teilt die Polizei weiter mit. (AZ)

Weitere Informationen folgen in Kürze.

