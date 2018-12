05:00 Uhr

Einsatz zwischen Kuhstall, Küche und Kinderzimmer

Bettina Specht aus Grimolzhausen (Pöttmes) ist eine Frau für alle Fälle: Wenn auf einem Hof oder einem Haushalt ein Familienmitglied ausfällt, springt sie ein

Von Vicky Jeanty

Pöttmes-Grimolzhausen Vom Kuhstall in die Küche, vom Kartoffelacker zum Kinderhüten, vom Einkaufen zur Gartenarbeit – es gibt kaum eine Tätigkeit, die die Dorfhelferin Bettina Specht nicht in Angriff nehmen muss. Sie ist die Frau, die man in Notfällen an seiner Seite hat und die dafür sorgt, dass der Tagesablauf eines Privathaushalts oder landwirtschaftlichen Betriebs aufrechterhalten bleibt. Immer ist ihr Einsatz bedingt durch den Ausfall eines unabkömmlichen Familienmitglieds.

Die junge Frau aus dem Pöttmeser Ortsteil Grimolzhausen kam über Umwege zu ihrem jetzigen Beruf. Sie ist gelernte Apothekenhelferin und übte diese Tätigkeit mehrere Jahre aus. Zu eintönig sei ihr das auf die Dauer gewesen, gesteht sie. „Es hat nicht gepasst, ich musste etwas anderes tun.“ Das „Andere“ passt ganz offensichtlich. Im Sommer dieses Jahres wurde Bettina Specht als drittbeste Dorfhelferin des Landkreises Aichach-Friedberg ausgezeichnet. Ein krönender Abschluss ihres mehrjährigen Studiums an der Hauswirtschaftsschule in Holzkirchen bei München, in Pfaffenhofen an der Ilm und weiteren Studien-Semestern in Neuburg an der Donau. Ihr Arbeitsalltag ist in jeder Beziehung so abwechslungsreich und breit gefächert, dass von Eintönigkeit gar nicht mehr die Rede sein wird. „Es war die beste Entscheidung meines Lebens“, bestätigt die 31-Jährige.

Die Kinder mögen am liebsten Nudeln

Zugepackt und geholfen hat sie bei ihrem ersten, zweimonatigen Einsatz sowohl in der Landwirtschaft wie auch im Haushalt. Die mehrfache Familienmutter und Bäuerin hatte sich das Schlüsselbein gebrochen. „Vormittags war ich bei der Kartoffelernte auf dem Acker mit dabei, dann habe ich mich um den Haushalt gekümmert.“ Das heißt, Kochen, Putzen, Bügeln, Einkaufen und was sonst noch anfällt. Was gekocht werden soll, wird in der Regel mit der Hausherrin abgesprochen. Es soll ja nichts auf den Tisch kommen, was den Essensgewohnheiten der Familie nicht entspricht. Bisher seien ihre Kochkünste immer gut angekommen – ob Quarkauflauf, Fisch, Fleisch, Mehlspeisen, Nachspeisen und die gerade bei den Kindern beliebten Nudeln mit Hackfleischsoße.

Anfängliche Unsicherheiten ergeben sich höchstens aufgrund der jeweils individuellen Küchenausstattung und -ordnung. Wo liegt der Rührstab? Wo ist der Besen? Wie sind Schubladen und Schränke einsortiert? Kein Problem hat sie mit der Handhabung hochmoderner Küchenmaschinen oder der neuen Waschmaschine. Die Unterweisung in die technischen Raffinessen diverser Haushaltsmaschinen war Teil der Ausbildung.

Spechts momentaner Einsatz ist in einem Privathaushalt, zu dem ein Kleinkind gehört. Da die Mutter mit dem neugeborenen zweiten Kind noch in der Klinik ist, steigen die Anforderungen an die Dorfhelferin. Das Kleinkind musste sich erst an sie gewöhnen, mittlerweile klappe es ganz gut, bestätigt sie. Auch in der Kinderpflege kommen ihr die differenzierte Ausbildung und die während des Studiums absolvierten Praktika zugute. Prinzipiell gehe es darum, flexibel und kompetent die unterschiedlichen Herausforderungen anzugehen, sagt sie.

Jeder Einsatz bringt neue Erfahrungen

Jeder Einsatz bringt neue Erfahrungen, die gelegentlich sehr belastend sein können. Das betrifft vor allem die Betreuung kranker oder älterer Menschen, die Konfrontation mit psychisch labilen Menschen wie auch komplexe Erziehungsfragen. In diesen Fällen bietet die zum „Ländlichen Dienst Bayerns“ gehörende Gesellschaft der Katholischen Dorfhelferinnen und Betriebsleiter in Bayern (KDBH) eine Supervision an, die vermittelnd und beratend arbeitet. Bettina Specht könnte sich auch direkt an den Maschinenring Neuburg-Schrobenhausen wenden, der ihre Einsätze plant und koordiniert.

Bisher ist sie noch nicht mit derart „schlimmen Situationen“ konfrontiert worden, sagt sie. Es sollte auch keine Rolle spielen, ob ein Kleinkind zu wickeln oder ein älterer Mensch zu pflegen sei. Sie empfinde alle Aufgabe als selbstverständliche Tätigkeiten, die sie mit gleichbleibender Begeisterung und Einfühlungsvermögen bewältigt. Bei Bettina Specht klingt das einfach: „Ich mach’s gerne und ich stelle selbst hohe Ansprüche an mich.“ Sie sei von Haus aus daran gewöhnt, akkurat, verlässlich und sorgfältig zu arbeiten.

Das Pendant der Dorfhelferin ist der Betriebshelfer, der vornehmlich in der Landwirtschaft eingesetzt wird. Was nicht heißen soll, dass Stall- und Feldarbeit eine rein männliche Domäne ist, wie das Beispiel der Grimolzhausener Dorfhelferin zeigt. Noch vor Weihnachten steht ihr, zusätzlich zu ihrer Arbeit in dem Privathaushalt, ein zweiter Einsatz in einem landwirtschaftlichen Betrieb bevor. Dann kommt sie schon mal über den regulären Acht-Stunden-Tag hinaus. Zweimal in den Stall, dazwischen Haushalt, heißt, sich gut organisieren und richtig zupacken. Für kleine Extras, etwa mit den Kindern Plätzchen backen, bleibt dann keine Zeit mehr. „Das sind Sachen, die zurückgesetzt werden müssen. Alle Arbeiten, die nicht aufschiebbar sind und den Betrieb am Laufen halten, haben Vorrang“, sagt sie.

Bettina Specht wohnt nach wie vor bei ihren Eltern in Grimolzhausen. Die Eingebundenheit in den Familienclan und die Dorfgemeinschaft bedeutet ihr viel. Von Kind an hatte sie den berühmten Draht zu häuslichen Tätigkeiten und war sich als Heranwachsende ihrer Verantwortung der Familie gegenüber sehr bewusst. Ob es denn etwas gebe, was sie nicht könne oder nicht so gerne mache. „Autoputzen mag ich nicht, und ein Kalberl rausziehen, das kann ich nicht“, meint sie. Wenn sie sieht und hört, dass ihre Arbeit geschätzt wird, freut sie sich. Auf gut bayerisch kommt die Anerkennung auch ohne Worte aus: „Ned g’schimpft is scho g’lobt g’nua“, sagt sie.

Themen Folgen