Einstimmige Beschlüsse nach der Sommerpause

Es geht um die Jahresrechnung, den Bau einer Maschinenhalle – und einen neuen Service der Verwaltung

Von Stefanie Brand

Petersdorf Die erste Sitzung nach der Sommerpause handelten die Gemeinderäte in Petersdorf schnell ab. Der Neuerlass der Wasserabgabesatzung wurde vertagt. Robert Langenegger regte eine Änderung der Vorlage zum Punkt „Anschluss- und Benutzungszwang“ an. Da unklar war, ob das rechtlich möglich ist, wurde das Thema vertagt.

Alle anderen Beschlüsse fielen einstimmig: Stephan End, Simon Plöckl und Robert Langenegger wurden zur Prüfung der örtlichen Rechnungsprüfung berufen. Es geht um die Jahresrechnung 2018, die in der Sitzung vorgelegt wurde. Die Schlussbemerkung von Georgia von Kobyletzki, Kämmerin der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Aindling, in der Vorlage fiel positiv auf: Der veranschlagte Kreditrahmen von knapp einer Million Euro musste nicht in Anspruch genommen werden; die Jahresrechnung ergab eine Zuführung zur Rücklage in Höhe von 860000 Euro.

Zur Jahresrechnung 2018 gab es lediglich eine Rückfrage: Robert Weichselbaumer erkundigte sich nach dem Grund der steigenden Personalkosten. Als Bürgermeister Dietrich Binder diese mit der Aufstockung der Bauhofmitarbeiter, der Tariferhöhung im VG-Gebiet und den benötigten 450-Euro-Kräften für die Rekultivierung der Bauschuttdeponie, die Brunnenarbeiten und den Abwasserbereich erklärte, wünschte sich Weichselbaumer eine Aufstellung der aktuell für die Gemeinde tätigen 450-Euro-Kräfte.

Zwei Bauanträge wurden anschließend einstimmig beschlossen, darunter ein Wohnhaus, das in der Schlossstraße in Schönleiten in Dreiecksform geplant ist – mit Flachdach und einer Firsthöhe von 5,83 Metern. Der Vorbescheid zur Errichtung einer landwirtschaftlichen Maschinenhalle Am Fleckenbach hingegen veranlasste die Gemeinderäte dazu, das Landratsamt darauf hinzuweisen, den Standort zu prüfen. Plöckl und End meldeten Bedenken wegen des Standorts der Größe der geplanten Halle, die 18 mal 30 Meter groß werden soll. Der Rathauschef ergänzte einen Hinweis auf Löschwasserversorgung, die aufgrund von Hydranten in der Deutschherrnstraße auf dem geplanten Grundstück nicht ideal sei.

Am Ende der öffentlichen Sitzung holte der Bürgermeister die Zustimmung des Gremiums zu einer weiteren Serviceleistung im Rathaus ein. Susanne Langen kann künftig als ehrenamtliche Versicherungsbeauftragte zu den Bürgersprechstunden im Rathaus auch eine Erstberatung in Sachen Rente anbieten. Darunter fallen Fragen rund um die Altersrente ebenso wie Fragen zur Erwerbsminderungsrente. Eine telefonische Anmeldung ist unter 08237/952755 erforderlich.

