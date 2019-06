vor 19 Min.

Eis in der Waffel und Besen zum Fegen

In Pöttmeser Ortsmitte herrscht am Montag reges Treiben

In Pöttmes war am Pfingstmontag einiges geboten. Mehrere Geschäfte hatten am Nachmittag geöffnet, der Pfingstmarkt mit zahlreichen Händlern belebte den Rathausplatz, die Metzgerei Franz Ottillinger feierte Hoffest und der Holzbildhauer Hannes Conrad hatte seine Werkstatt geöffnet.

Das gute Wetter hielt gerade so lange, bis die Besucher des Pfingstmarkts ihre Runden gedreht hatten und mindestens eine Bluse, einen Sonnenhut, einen flotten Besen oder ein Fliegengitter erstanden hatten. Zwei Stände boten mediterrane Köstlichkeiten, ein Stand lockte mit Süßigkeiten und Mandeln. Die Tische vor den Ratsstuben waren gut besetzt, die Kinder amüsierten sich in der Hüpfburg oder planschten im Brunnen. Schlange stehen für Kuchen und Eis war in der Bäckerei Hammerl angesagt, deren Gäste das schöne Wetter und die Dixie-Jazzmusik der Castel Home Jazz Band aus Burgheim (Kreis Neuburg-Schrobenhausen) genossen.

Viele kamen mit dem Fahrrad. Andere freuten sich, einen Plausch mit Bekannten und Freunden aus umliegenden Orten halten zu können. Fieranten, Geschäftsleuten und Besucher waren zufrieden. (vj)

