Eitelhuber wehrt sich

TSV Pöttmes: Sponsorzu Razzia bei Verein

Rudi Eitelhuber steckt viel Geld in die Fußballabteilung des TSV Pöttmes. Wie berichtet, ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen Vereins-Funktionäre. Verdacht: Sozialversicherungsbetrug. Auslöser sind offenbar Zahlungen von Eitelhuber an Spieler. Der bezeichnet sich gegenüber den Aichacher Nachrichten als „Alleinverantwortlicher“ und wehrt sich: „Das ist lächerlich“, so der 75-Jährige zu den Vorwürfen. Der Sponsor nimmt auch explizit die Vereinsverantwortlichen in Schutz. (cli)"Sport Seite 8

