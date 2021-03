18:23 Uhr

Elektronische Wasserzähler: Jetzt passt die Affinger Satzung

Höhere Verbrauchswerte nach dem Einbau elektronischer Wasserzähler haben zuletzt in der Gemeinde Affing für Ärger gesorgt.

Plus Nach dem Ärger über zum Teil erheblich höhere Wasserbescheide in der Gemeinde Affing reagiert die Verwaltung und legt eine neue Satzung vor. Was sie regelt.

Von Carmen Jung

Der Einbau elektronischer Wasserzähler erhält die nötige Rechtsgrundslage in der Gemeinde Affing. Der Gemeinderat stimmte am Dienstag ohne viel Aufhebens einer entsprechenden Satzung zu. In den vergangenen Wochen hatte es einigen Ärger um die neuen Wasserzähler gegeben.

Ein Drittel aller Haushalte der Gemeinde Affing hat schon neue Zähler

Ein Drittel aller Haushalte der Gemeinde haben die neuen Wasserzähler schon. Nach der Versendung der ersten Bescheide in Mühlhausen und Aulzhausen hatte es Aufregung gegeben, weil sie den Kunden einen zum Teil erheblich höheren Verbrauch in Rechnung stellten. Zuletzt hatte außerdem der frühere Affinger Kämmerer Thomas Hübler kritisiert, dass der Einbau der neuen Zähler ohne rechtliche Grundlage erfolgt sei.

Wasserverbrauch elektronisch auslesen: Bürger können widersprechen

Inzwischen scheint wieder Ruhe eingekehrt zu sein. Im Gemeinerat jedenfalls wurden keine Worte mehr über die ganze Angelegenheit verloren. Das Gremium stimmte der neuen Wasserabgabesatzung einträchtig und ohne Diskussion zu. Eine Überarbeitung des Werkes war ohnehin angestanden, wie Geschäftsleitender Beamter Bernhard Frank zuvor deutlich gemacht hatte. Unter anderem waren in der alten Satzung bei der Haftung bei Entsorgungsstörungen noch D-Mark-Sätze aufgeführt gewesen. Außerdem betonte Frank, dass die neue Satzung Bürgern ein Widerspruchsrecht einräumt, wenn sie nicht möchten, dass ihr Wasserverbrauch elektronisch ausgelesen wird.

Am Ende kommentierte ein erleichtert scheinender Bürgermeister Markus Winklhofer den Beschluss so: "Ein komplexes Thema sehr schnell abgehakt."

