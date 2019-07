vor 43 Min.

Elevinnen schweben über die Bühne in Aichach

Ganz stolz in der ersten Reihe stehen die jüngsten Tänzerinnen beim großen Finale, im Hintergrund ein buntes Treiben in orientalischen Gewändern.

Erich Payers Ballettschüler zeigen in Aichach, was sie schon alles gelernt haben. Auf der Bühne stehen die kleinen Anfänger ebenso wie die gro0en Könner.

Von Alice Lauria

Aufgeregt sind sie, die jungen Elevinnen, also Ballettschülerinnen, die am Sonntag in der TSV- Turnhalle Aichach zeigen dürfen, was sie schon alles gelernt haben. Doch ihrer Leistung tut das keinen Abbruch.

Vor den stolzen Eltern und vor Bürgermeister Klaus Habermann und seinem Stellvertreter und Kulturreferent Helmut Beck in der voll besetzten Halle, sieht man den jungen Gesichtern die Aufregung unter den streng hochgesteckten Haaren förmlich an. Dennoch gelingt ausnahmslos allen Tänzerinnen der Tanzschule von Erich Payer ein makelloser Auftritt.

Erich Payer erklärt dem Publikum, was wichtig ist beim Ballett

In sechs Altersgruppen aufgeteilt treten die jungen Mädchen auf. Beginnend mit den Anfängerinnen im ersten Jahr ab vier Jahren. Schon hier erklärt Erich Payer dem Publikum die Wichtigkeit der Kniebeuge im Ballett. „Das Demi Plié macht ungefähr 60 Prozent des Tanzes aus“, stellt der Inhaber der Ballettschule fest. Aus diesem Grund wird diese wichtige Übung in allen Altersstufen immer wieder geübt und vertieft. Je länger die Kinder schon tanzen, desto mehr kann man an ihrem Auftritt sehen, wie sich die Bewegungen verändern. „Wichtig ist mir hierbei, dass die jungen Körper Haltung, Koordination, Kraft und Eleganz bekommen“, betont Payer. Der erste Teil des Nachmittags widmet sich Auszügen aus dem Übungsprogramm des vergangenen Schuljahres. Wohingegen sich die zweite Hälfte dem Motto des Tages verpflichtet: „Der Weg zum Tanz – 1001 Nacht“. In orientalischen, wehenden Gewändern mit glitzernden und klirrenden Pailletten, scheinen die jungen Elevinnen förmlich über die Bühne zu schweben. Zu Musik von Nikolai Rimski-Korsakow und mit Choreografien von Dimas Casinha verzaubert die Aufführung das Publikum. Beim großen Finale tanzen alle Altersstufen gemeinsam auf der Bühne in einem farbenfrohen Strudel aus Musik und Tanz.

Hier geht's zur Bildergalerie Ballett in Aichach

Themen Folgen