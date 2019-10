vor 24 Min.

Elf neue Sprach- und Kulturmittler

Speziell ausgebildete Menschen übersetzen im Landkreis für Neuzugewanderte bei Terminen

Elf Menschen mit Migrationshintergrund und fundierten Fremdsprachenkenntnissen hat die Freiwilligenagentur im Wittelsbacher Land als ehrenamtliche „Sprach- und Kulturmittler“ gewonnen. Wie das Landratsamt mitteilt, erweitern die Ehrenamtlichen nun den bestehenden Pool an freiwilligen Dolmetschern.

Die Ehrenamtlichen kommen laut Mitteilung aus den unterschiedlichsten Kulturen und bieten so ein breites Spektrum an Sprachkenntnissen. Allen gemeinsam ist, dass sie diese Fähigkeiten einbringen möchten, um Neuzugewanderte zu unterstützen. So übersetzen sie bei wichtigen Terminen wie etwa im Gesundheitsbereich oder bei Behördengängen.

„Ich freue mich, dass die Freiwilligenagentur diese engagierten und motivierten Freiwilligen für das Projekt gewinnen konnte und das Repertoire der angebotenen Sprachen noch erweitert werden kann“, betont Projektleiterin Katharina Blazejewski. Momentan können folgende Sprachen angeboten werden: Albanisch, Persisch, Farsi, Dari, Arabisch, Türkisch, Russisch, Rumänisch, Kurdisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Hausa und Suaheli.

Die Qualifizierung hat wieder Judith Abdel-Massih-Thiemann übernommen, die bereits die ersten Sprach- und Kulturmittler im Wittelsbacher Land ausbildete. Die Diplompädagogin und Ethnologin, die laut Landratsamt unter anderem als Trainerin für interkulturelle Kommunikation weltweit in Krisengebieten im Einsatz ist, schulte die Ehrenamtlichen Ende September durch zwei Ausbildungsmodule. Themenschwerpunkte waren Grundlagen des Dolmetschens, Kulturbegriff und Rollenverständnis, Schweigepflicht, Datenschutz, schwierige Situationen und der souveräne Umgang mit diesen.

Die ehrenamtlichen Dienste der ausgebildeten und zur Verschwiegenheit verpflichteten „Sprach- und Kulturmittler“ können ab sofort bei der Freiwilligenagentur angefragt werden. (AN)

Termine und weitere Infos erteilt Katharina Blazejewski unter Telefon 08251/924889 oder per E-Mail an katharina.blazejewski@lra-aic-fdb.de

Themen folgen