09.02.2019

Elf neue Wohnungen

Bauausschuss sagt Ja zu zwei Mehrfamilienhäusern

Unter dem Motto „Kampf der Wohnraumnot“ sah Helmut Baumann vom Aichacher Bauamt zwei Bauanträge in der jüngsten Bauausschusssitzung in Aichach. Gebaut werden sollen zwei Mehrfamilienhäuser, eines an der Prieferstraße in Aichach, das andere im Stadtteil Unterschneitbach.

Ein Mehrfamilienhaus mit sechs Wohnungen soll an der Prieferstraße entstehen. Dort soll ein bestehendes Wohnhaus abgerissen und von einem dreigeschossigen Bau ersetzt werden, das oberste Vollgeschoss als Staffelgeschoss mit Flachdach.

Von der Prieferstraße aus können sechs im Haus integrierte Garagen und ein offener Stellplatz angefahren werden. Zwei Stellplätze sollen vom Jakobiweg angefahren werden. Das gefiel nicht allen Bauausschussmitgliedern, unter anderem Anton Friedl (CSU), zumal ein öffentlicher Stellplatz der Ausfahrt geopfert werden müsste. Klaus Bleis (Freie Wählergemeinschaft) sah zudem eine große Unfallgefahr, wenn Autos von dem Grundstück zwischen parkenden Fahrzeugen auf den Jakobiweg ausfahren. Der Ausschuss stimmte dem Bauantrag zu, gab dem Bauherrn aber auf, zu prüfen, ob die Zufahrt zu allen Stellplätzen über die Prieferstraße möglich ist.

Keine Diskussion gab es über einen Bauantrag für ein Mehrfamilienhaus mit fünf Wohnungen in Unterschneitbach an der Straße Am Goldberg. Der Bauausschuss gab einstimmig sein Einverständnis. Ein ähnliches Bauvorhaben in der gleichen Straße hatte im Jahr 2016 in Unterschneitbach für einigen Wirbel gesorgt, weil manchen Einwohnern des Stadtteils diese Nachverdichtung mit sechs Wohnungen zu massiv erschien. Für einen Ortstermin hatte der Bauherr ein Phantomgerüst aufgebaut. Das Vorhaben wurde schließlich vom Bauausschuss mit 8:4 Stimmen mehrheitlich befürwortet und vom Landratsamt genehmigt. Wie der Unterschneitbacher Stadtrat Anton Friedl nun berichtete, gibt es keine Probleme. (bac)

Themen Folgen